SAD će za NATO plaćati manje: Ovim članicama povećat će se članarine

Iako je to trebao biti slavljenički summit, NATO slavi svoj 70. rođendan, jučerašnji početak dvodnevnog londonskog summita čelnika NATO-a, na kojem Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, zasjenili su sukobi i prepucavanja, svjedočeći o dubokoj krizi “najjačeg vojnog saveza na svijetu”.

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o “kliničkoj smrti” NATO-a “nedostojnima, uvredljivima i opasnima”, premda je i sam Trump više puta govorio da je NATO “zastario”. Štoviše, aktualna “kriza povjerenja” unutar NATO-a, koja je započela još u vrijeme Baracka Obame, kulminirala je upravo Trumpovim dolaskom u Bijelu kuću.

Trump odonda koristi svaku priliku kako bi europske članice Saveza, a osobito Njemačku, optužio da ne plaćaju dovoljno za vlastitu sigurnost i da se sigurnosno “pokrivaju” na račun SAD-a, dovodeći u pitanje smisao NATO-a. Trump nikad nije izrijekom potvrdio ni da će poštivati ključan Članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora, koji govori da je napad na jednu članicu napad na cijeli Savez, sugerirajući da taj članak ne vrijedi za nove članice.

President Trump has been fighting for increased burden sharing by NATO members, and it's working. Over $130 billion in new defense spending by member countries! pic.twitter.com/JXspMyufPs