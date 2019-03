'S Plenkovićem sam raspravio sporna pitanja, a Bleiburg nije mjesto iskrene komemoracije'

Tri tjedna nakon što je uputio oštro upozorenje premijeru, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac konačno je došao na sastanak u Vladu gdje su se, izvijestio je nakon sastanka, dogovorili da sva pitanja koja ne gledaju na isti način nastave rješavati kako bi stvorili pretpostavke za daljnje uspješno funkcioniranje SDSS-a i ostatka vladajuće većine. Nije se ranije susreo s premijerom jer je, poručuje, htio ostaviti dovoljno vremena da se obojica pripreme za razgovor.

– Raspravili smo sva sporna pitanja, kao i ona koja ometaju rad većine u pogledu SDSS-a. Radeći na tim pitanjima, stvorit ćemo preduvjete da SDSS i dalje bude dio vladajuće većine – kazao je Pupovac ne precizirajući točno koje su teme bile predmet razgovora ustvrdivši kako ih je previše da bi ih nabrajao u izjavi. Prošli su, pojašnjava, 50 točaka operativnog programa, najveći dio razgovora odnosio se na to kako deblokirati da se to počne rješavati, dio je premijeru već bio poznat, a najveći dio premijeru nije bio poznat, tvrdi.

Odbacuje teze da je njegova izjava kako razmišlja o tome da izađe iz vladajuće koalicije bila samo predstava uoči izvanrednih izbora u Ličko-senjskoj županiji.

– Ja nisam čovjek od predstave i ne radim predstave uoči izbora, za nas ova pitanja nisu stvar predstave nego od životne važnosti – pojašnjava Pupovac.

Nije sam, dodaje, otvarao temu paljenja njegova lika na karnevalu u Kaštelima, što je ranije kritizirao.

– Premijer je sam to spominjao, ali to nije bio glavni ili najvažniji razlog, paljenje karnevala se ne da izbjeći koliko god to moglo biti štetno. Mene je zasmetalo repliciranje događaja sa splitske rive i to je nedopustivo – tvrdi Pupovac.

Upitan je i da komentira jučerašnje izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na Danu sjećanja na žrtve bombardiranja SR Jugoslavije u Nišu, gdje je i sam bio, a gdje je Vučić zapravo izjednačavao Jasenovac s Olujom.

– U Nišu sam bio zbog ljudi koji su stradali u NATO-vu bombardiranju, kao što sam bio i na nekim drugim mjestima. A što se tiče poruka određenih ljudi, nisam išao tamo zbog poruka nego zbog žrtava. Ja nisam čuo to izjednačavanje, što se tiče Jasenovca, mi u Hrvatskoj imamo problem i bilo bi mnogo bolje da se posvetimo njemu nego nečemu što je netko iz susjedstva rekao, bolje da imamo jednu kolonu, da nemamo problem s negiranjem Jasenovca – kaže Pupovac te dodaje kako su Jasenovac i Oluja različite povijesne priče.

– Ja ne želim biti talac nesređenih hrvatsko-srpskih odnosa, želim ih sređivati, ne držite mene taocem tih odnosa, 30 godina ih pokušavam riješiti – tvrdi Pupovac te dodaje kako on ne može utjecati na to što drugi govore.

I ove godine će u Jasenovcu biti više kolona i Pupovac kaže da mu je žao što neće biti jedinstvene kolone, ali za to se nisu ispunile potrebne pretpostavke.

– Ja nisam ovdje došao reći tko je krivac, nego reći u čemu je problem i kako ga riješiti. Razgovarali smo o tome i šteta što tome nismo posvetili pozornost na vrijeme. Ovo je četvrta komemoracija koja neće biti zajednička, razlikujemo se i unutar naroda žrtava, ali djelujemo suglasno. Predložio sam način da se taj problem riješi onako kako ga mi vidimo, puno sam govorio, ostavimo da to dogovorimo nakon sastanka – ako do njega dođe. Pritisnuti smo jednom vrstom politika i političkih nastojanja na koja treba odgovoriti odlučnije, usuglašenije, i ako uspijemo, imat ćemo zajedničku komemoraciju. Nikoga ne čini sretnim imati više kolona, ali to je zato što netko drugi upravlja time, a mi nismo uspjeli naći način kako da ti faktori to prestanu činiti – objašnjava Pupovac.

Što se tiče komemoracije u Bleiburgu, Pupovac se slaže s time da sve žrtve treba komemorirati, ali ne misli da se to radilo u Bleiburgu.

– Ako hoćemo stvarati neku vrste pomirenja, treba komemorirati, no ono u Bleiburgu nije bila komemoracija nego politička manifestacija koja je išla za tim da opere sramnu stranicu prošlosti ustaškog režima i da posluži za to kako bi se reklo da Jasenovac nije ništa u usporedbi s Bleiburgom. Kada se bude iskreno komemoriralo žrtve, da, ali Bleiburg nije mjesto iskrene komemoracije – vjeruje Pupovac dodavši kako Vlada nije prvi akter iza toga, nego neki drugi.

Komentirao je i sve više afera koje se vežu uz ministricu regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijelu Žalac.

– Moram priznati da mi je to ovog trenutka prilično daleko. Da, prometna nesreća se svakome može dogoditi, ali ljudi koji su u politici nisu svatko. Što se tiče Mercedesa, ne znam je li to auto roditelja, ali ona premijeru sigurno mora objasniti sve okolnosti i negativne aspekte priče koji su povezani s time, a ako ima valjane argumente, neka to raspravi s premijerom, ja nisam u prilici da o tome raspravljam – ustvrdio je Pupovac.

Upitan je li ministrica već trebala podnijeti ostavku, Pupovac zaključuje kako mi u ovoj zemlji nemamo tu vrstu političke kulture koja bi automatizmom vodila u tom smjeru.