S 1,89 promila sjeo u auto i zabio se u policijsko vozilo. Pijani suvozač odbio alkotest i vikao na policajce

Ne baš veliku inteligenciju pokazao je 45-godišnjak koji je poprilično alkoholiziran sjeo za volan, imao je 1,89 promila alkohola u krvi, a onda se još zabio u policijski automobil koji je stajao pred pješačkim prijelazom.. A u svemu mu se pridružio i njegov ništa manje alkoholiziran 43-godišnji suvozač koji je odbio alkotestiranje, vikao, galamio...

No krenimo redom. Sve navedeno dogodilo se 30. kolovoza oko 19 sati u Mastrinki u Ulici Put svetog krža, kada je automobil u kojem je bio alkoholizirani dvojac udario u stražnji dio policijskog automobila koji se zaustavljao pred pješačkim prijelazom. Nakon što su udarili u policijski automobil, sletjeli su s kolnika i udarili u drugo parkirano vozilo i metalnu ogradu.

Policajci su vrlo brzo ustanovili da su 45-godišnjak i 43-godišnjak vidno alkoholizirani. Uslijedilo je alkotestiranje kojim je utvrđeno da 45-godišnji vozač u krvi ima 1,89 promila alkohola. No njegov 43-godišnji suvozač je odbio alkotestiranje. Dok su policajci obavljali očevid, on je vikao i galamio na policajce koji su ga upozoravali da s tim prestane, na što se oglušio. Na koncu su i vozač i suvozač privedeni u postaju gdje su zadržani do otrježnjenja. Dvojica policajaca koji su bili u službenom automobilu su lakše ozlijeđena i pomoć im je ukazana u KBC Split.

Što se tiče veselog dvojca, utvrđeno je da je 45-godišnjak bio pijan, kod sebe nije imao vozačku dozvolu, skrivio je nesreću s materijalnom štetom i ozlijeđenim osobama i ozlijeđenim osobama. Zbog toga je kažnjen s novčanom kaznom od 1670 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanjem vozilom u trajanju od tri mjeseca. Što se tiče 43-godišnjaka on je prijavljen za remećenje javnog reda i mira.