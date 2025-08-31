Naši Portali
NAJTEŽE POGOĐEN ČORNOMORSK

Rusija napala Odesu: Više od 29.000 ljudi bez struje, oboren i 21 ukrajinski dron

Ukrajina
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Hina/Reuters
31.08.2025.
u 09:38

Ključna infrastruktura radi na generatore", rekao je Kiper. Jedna je osoba ozlijeđena u napadu, dodao je.

Ruski napad dronom tijekom noći oštetio je ukrajinsko elektroenergetsko postrojenje u blizini južnoukrajinskog grada Odese, ostavivši više od 29.000 kupaca bez struje danas ujutro, a Rusija je objavila da je srušila 21 ukrajinski dron iznad svog teritorija. Jedanaest dronova oboreno je iznad Volgogradske regije na jugu Rusije, dok su ostali uništeni iznad Rostovske, Belgorodske i Brjanske regije na jugozapadu Rusije, priopćilo je u nedjelju rusko ministarstvo obrane nakon noćnog napada putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Guverner šire Odeske regije Oleh Kiper, putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, objavio je da je najteže pogođen grad Čornomorsk, neposredno izvan Odese, gdje je napad oštetio i stambene kuće i upravne zgrade. "Ključna infrastruktura radi na generatore", rekao je Kiper. Jedna je osoba ozlijeđena u napadu, dodao je.

Nije bilo komentara Rusije, koja je kontinuirano napadala ključnu infrastrukturu Ukrajine tijekom 42 mjeseca rata koji je Moskva započela invazijom na Ukrajinu. U napadu Rusije u četvrtak, koji je ciljao mnoge regije Ukrajine, u Kijevu je ubijeno 25 ljudi.
Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

