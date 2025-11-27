Ruski znanstvenici lansirali 'špijunske golubove'? Navodno mogu dnevno preletjeti do 500 km, evo o čemu je riječ

Ruska neurotehnološka tvrtka Neiry tvrdi da je započela s ispitivanjem golubova koji imaju ughrađene čipove, što istraživačima omogućuje da usmjeravaju ptice iz laboratorija u divljinu i natrag. Projekt nosi kodno ime PJN-1. Nakon invazivne kirurške operacije, navodno se golubovima precizno postavljaju elektrode u centre za motivaciju i orijentaciju u mozgu. One su spojene na minijaturni ruksak na solarni pogon koji sadrži GPS, kameru, prijemnik i stimulator. Operater zatim iz udaljene kontrole šalje impulse zbog kojih ptica leti u točno određenom smjeru, javljaju mediji.

"Nije potrebna obuka", izjavio je osnivač tvrtke Neiry Aleksandar Panov. Prema tvrtkinim podacima, jedan takav golub navodno može dnevno preletjeti do 500 kilometara, odnosno više od 2900 kilometara tjedno, znatno više od većine komercijalnih dronova, s time da bude potpuno neprimjetan u urbanom okruženju. Neiry najavljuje da tehnologija nije ograničena na golubove, već da su u planu i veće ptice poput gavrana.

Tvrtka nadalje tvrdi da je primarna namjena civilna, praćenje okoliša, potrage i spašavanja te zaštita osjetljivih objekata. Međutim, sigurnosni stručnjaci upozoravaju da se ista platforma lako može pretvoriti u jeftino i teško uočljivo sredstvo za izviđanje ili čak sabotažu. Golub opremljen minijaturnom kamerom ili senzorima gotovo je nemoguće razlikovati od običnih gradskih ptica.

Tvrtka nije objavila koliko je ptica uginulo tijekom ili nakon operacija, navodeći samo da 'teže stopostotnoj stopi preživljavanja'. Ranije je ista tvrtka podigla buru u javnosti kada je pokušali ugrađivati slične čipove kravama radi povećanja mliječnosti.

Financiranje dolazi iz Nacionalne tehnološke inicijative (NTI) i fondova povezanih s Ruskim fondom za izravna ulaganja (RDIF), kojim upravlja Kirill Dmitrijev, blizak suradnik Vladimira Putina, piše The Sun.