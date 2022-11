Ruski marinci uputili dramatičan apel Putinu: 'Naši nesposobni zapovjednici nas tretiraju kao topovsko meso!'

Marinci ruske 155. brigade mornaričkog pješaštva uputili su ovih dana pismo regionalnom guverneru u Donjecku u kojem tvrde da su izgubili 300 vojnika u četverodnevnom ''masakru'' u Pavlivki, kako tvrde, zbog lošeg planiranja generala Rustama Muradova i Zuraba Ahmedova.

Vojnici su u zajedničkom pismu izrazili veliko nezadovoljstvo zapovijedanjem nadležnih, a tvrde i kako zapovjednici ''skrivaju kaos koji se događa u regiji'' te ''namjerno mijenjaju brojke poginulih kako bi se odrekli odgovornosti''.

U pismu su zatražili od ruskog predsjednika Vladimira Putina da sam ''izvijesti o navodnom masakru'' te da postavi neovisnu vojnu komisiju.

Ovo pismo osvanulo je istovremeno kada je objavljena i snimka koja navodno pokazuje tisuće mobiliziranih Rusa koji prosvjeduju protiv svog generala zbog nestašice vojne opreme. Kako navodi Daily Mail, tisuće vojnika usprotivilo se u ruskom gradu Kazanu jer ih se navodno na bojište šalje bez dovoljno vojne opreme.

VIDEO: Signs of open mutiny in Kazan as recently mobilised Russian soldiers protest against their commanders pic.twitter.com/LRDJEyqet0