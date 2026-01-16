VIDEO Black Hawk srušio se tijekom zračnog prijevoza: Snimljen pad izraelskog vojnog helikoptera

Izraelski vojni helikopter UH-60 Black Hawk srušio se tijekom zračnog prijevoza u blizini naselja Ma'ale Amos u okrugu Judea i Samaria, pišu izraelski mediji. Nije bilo ozlijeđenih, a IDF istražuje incident. Helikopter je u utorak bio na rutinskoj trenažnoj misiji u tom području, ali se zaglavio zbog tehničkog kvara u uvjetima jake oluje i prisilno sletio u Gush Etzion, u blizini jednog od židovskih naselja. Jutros je helikopter CH-53 stigao kako bi ga prevezao na popravak u bazi, te je uspio i kratko preletjeti iznad kuća u naselju - ali su se tada pukli pojasevi kojima je bio vezan za veliki transportni helikopter, te je pao. Snimke pada objavili su stanovnici na društvenim mrežama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.