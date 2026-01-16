Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISTRAŽUJE SE INCIDENT

VIDEO Black Hawk srušio se tijekom zračnog prijevoza: Snimljen pad izraelskog vojnog helikoptera

Foto: Telegram/Screenshot
1/4
Autor
Danijel Prerad
16.01.2026.
u 12:39

Jutros je helikopter CH-53 stigao kako bi ga prevezao na popravak u bazi

Izraelski vojni helikopter UH-60 Black Hawk srušio se tijekom zračnog prijevoza u blizini naselja Ma'ale Amos u okrugu Judea i Samaria, pišu izraelski mediji. Nije bilo ozlijeđenih, a IDF istražuje incident. Helikopter je u utorak bio na rutinskoj trenažnoj misiji u tom području, ali se zaglavio zbog tehničkog kvara u uvjetima jake oluje i prisilno sletio u Gush Etzion, u blizini jednog od židovskih naselja. Jutros je helikopter CH-53 stigao kako bi ga prevezao na popravak u bazi, te je uspio i kratko preletjeti iznad kuća u naselju - ali su se tada pukli pojasevi kojima je bio vezan za veliki transportni helikopter, te je pao. Snimke pada objavili su stanovnici na društvenim mrežama.
Ključne riječi
Izrael helikopter Black Hawk

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar sf49
sf49
13:04 16.01.2026.

Hajde bar jedna dobra vijest danas.

SE
Serđo23
12:54 16.01.2026.

Black H. Dobar je za gađanje škola i bolnica ! Nisam siguran da bi mogao pratiti doček vatrenih kao što tu misiju s lakoćom izvedu puno opremljeniji francuski Rafalei !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Grenland
Video sadržaj
VELIKA ODLUKA

Četiri opcije Trumpa za Grenland i znači li to kraj NATO-a?

Čini se da SAD nastoje zavaditi Grenland i Dansku i poticati raspoloženja protiv Danske. Krajem kolovoza televizija DR izvijestila je da danska vlada smatra kako su američki državljani bili uključeni u prikrivene operacije utjecaja na Grenlandu. Trump je, osim toga, imenovao posebnog izaslanika za Grenland, koji je ubrzo potom izjavio da se želi izravno razgovarati s Grenlanđanima o pristupanju SAD-u

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!