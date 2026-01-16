VIDEO Black Hawk srušio se tijekom zračnog prijevoza: Snimljen pad izraelskog vojnog helikoptera

Izraelski vojni helikopter UH-60 Black Hawk srušio se tijekom zračnog prijevoza u blizini naselja Ma'ale Amos u okrugu Judea i Samaria, pišu izraelski mediji. Nije bilo ozlijeđenih, a IDF istražuje incident. Helikopter je u utorak bio na rutinskoj trenažnoj misiji u tom području, ali se zaglavio zbog tehničkog kvara u uvjetima jake oluje i prisilno sletio u Gush Etzion, u blizini jednog od židovskih naselja. Jutros je helikopter CH-53 stigao kako bi ga prevezao na popravak u bazi, te je uspio i kratko preletjeti iznad kuća u naselju - ali su se tada pukli pojasevi kojima je bio vezan za veliki transportni helikopter, te je pao. Snimke pada objavili su stanovnici na društvenim mrežama.
