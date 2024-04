Ruski bloger u Srbiji, trenutni scenarij na fronti govori dvije stvari

Raspala se istočna fronta u Ukrajini, javljaju analitičari. Hoće li oružje koje Ukrajina dobiva sa Zapada biti dostatno samo da se brane sadašnje linije i da li to znači odustajanje od Krima i Donbasa. Rusi su u proteklih nekoliko dana ostvarili odsudan uspjeh zapadno od Donjecka i Avdjejevke. Uočivši slabost u ukrajinskim linijama koja je uslijedila nakon rotacije gdje su linije trebali popuniti neiskusni i slabije opremljeni vojnici, probili su se i zauzeli mjesto Očeretino te nastavili dalje zauzevši još i naselje Sokol. Jučerašnje vijesti govore o tome kako su uspjeli raširiti zonu kontrole iza ukrajinskih linija te se okrenuti prema Berdičima čiji još jedan dio drže Ukrajinci te prema Solovjevu nakon što su zauzeli i Novobahmutovku.

Zapadno od Očeretina Rusi imaju utvrđene položaje, no moguće je da su promijenili taktiku te ih neće napasti izravno s obzirom na to da su zaobišli Ukrajince kod Novokalinova koje se nalazi istočnije od Očeretina i ušli u naselje. Sada postoji opasnost da uđu i u obližnji Keramik te tako natjeraju ukrajinske snage da napuste položaje kod između Očeretina i Novokalinova. Po jednoj informaciji Rusi su uspjeli izaći iz Očeretina i dosjeti još dublje iza leđa Ukrajinaca, do pred naselje Arhangelskoje. Napredovanje Rusa potvrdio je i Institut za rat, ali umanjuju ga kao uspjeh ustanovljujući kako se radi o proboju tek od pet kilometara u dubinu. Ipak tvrde da se radi o potezu koji omogućuje Rusima dalje napredovanje a šansu Ukrajinaca za obranu vide u činjenici da je taj klin na mjestima širok tek dva kilometra što ostavlja prostor Ukrajincima za kontranapade ako uspiju stabilizirati situaciju.

Međutim, istu ovu taktiku primjenjivao je bivši zapovjednik ukrajinskih snaga general Valerij Zalužni, pogotovo kod Harkiva ujesen 2022. kada je također nakon proboja brzo omasovljavao snage na jednom pravcu prisiljavajući Ruse na povlačenje oslobađajući posljedično velike komade teritorija. Ovakav scenarij govori dvije stvari. Prva je da za Ukrajince situacija na istoku zemlje postaje bitno lošija nakon pada Avdjejevke jer je sada očito da u pozadini nemaju položaje dovoljne kvalitete da bi zadržali Ruse. A drugo je da ideja novog zapovjednika ukrajinske vojske generala Oleksandra Sirskoga o rotaciji prekaljenih veteranskih snaga koje su već dugo na bojištu potpuno neiskusnim postojbama nije najsretnija. Samo nakon zapovijedi da se snage na putu za odmor okrenu i suprotstave Rusima omogućila je da ne dođe do potpuno katastrofe i cjelovitog raspada ukrajinskih linija. Iako ta opasnost i dalje traje a žestoke borbe vode se za Krasnogorovku koja se nalazi nešto sjevernije od Donjecka.

Kao tema i na ruskim i na ukrajinskim kanalima nametnula se spekulacija gdje su tenkovi Abrams. Jer, nadiranje Rusa nakon pada Avdjejevke spriječeno je upravo masovnim korištenjem tih tenkova pri čemu Ukrajinci jesu izgubili pet tenkova no ipak su uspjeli zaustaviti napredovanje. No, sada tih tenkova nema. Odgovor je ponudio Associated Press tvrdeći kako su tenkovi povučeni zbog prijetnje ruskih dronova. U tom tekstu se potvrđuje kako su Ukrajinci doista izgubili pet od 31 od SAD doniranih Abramsa, ponajviše zato jer su Rusi naučili koristiti dronove na način da tenkove spriječe da uopće priđu bojišnici. Abrams je prilično velik i zbog toga uočljiv tenk te ne može proći bez da bude primijećen pa mu Rusi mogu zatvoriti prostor kretanja. Zato su tenkovi povučeni te se sada razmišlja o novim načinima njihova korištenja u borbi. A također ih se oprema i dodatnim oklopom koji bi mogao izdržati udar ruskih dronova.

Dodatna je zanimljivost i kako je trenutno najčitaniji ruski vojni bloger Rybar gostovao u Srbiji gdje je držao 'masterclass' o čemu se i, naravno, pohvalio. Što bi Srbima u Srbiji moglo pomoći znanje koje ima taj s ruskim službama vjerojatno dobro povezan analitičar, teško je reći.

