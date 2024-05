Ruska ofenziva na Harkiv: Evakuirano stotine stanovnika, stručnjaci smatraju kako cilj nije osvojiti grad

Napad nije došao neočekivano: već tjednima Rusija gomila na desetke tisuća vojnika na dijelu bojišnice prema gradu Harkivu, a još u ožujku je i Putin najavio napad u tom dijelu Ukrajine. Od ove noći se napad intenzivirao, a „neprijatelj je pokrenuo ljudstvo i tehniku“ – kako glasi priopćenje ukrajinskih snaga, na dvije široke bojišnice pred gradom.

Regionalni guverner Oleh Sinegubov svjedoči kako je u protekla 24 sata topničkom paljbom napadnuto tridesetak mjesta i kako je moralo biti evakuirano 1.775 osoba. Ofenziva ruskih snaga kreće u dva smjera: na bojišnici tridesetak kilometara sjeverno od Harkiva su ruske snage ušle u niz ukrajinskih sela i smjer njihovog kretanja je prema selu Lipci. Drugi smjer je nekih četrdesetak kilometara sjeveroistočno od Harkiva gdje su Rusi osvojili više mjesta uzduž granice. Mišljenje stručnjaka jest kako je cilj tog proboja omesti ukrajinsku opskrbu u smjeru Kupjanska.

Iako je iz zraka napadnut i Harkiv, ukrajinski i strani vojni stručnjaci ne vjeruju kako je cilj ruskih snaga osvajanje tog grada s preko milijun stanovnika, nego tek odbaciti ukrajinske snage dalje od granice prema Rusiji kako više ne bi bile u stanju napadati Belgorod i druge ciljeve u Rusiji. S druge strane, probojem bi Harkiv mogao doći u domet i ruskog topništva.

POVEZANI ČLANCI:

FOTOGALERIJA Dan pobjede nad fašizmom: Diljem Rusije održane vojne parade

Preskupa cijena

Po procjeni Institute for the Study of War iz Washingtona, cilj ove ruske ofenzive jest i odvući ukrajinske vojnike i opremu sa drugih dijelova bojišnice kako bi došli u obranu Harkiva. No nije vjerojatan pokušaj osvajanja ili tek okruženja grada jer bi to rusku stranu koštalo previše žrtava – i nije vjerojatno da je to uopće u stanju.

Usprkos zabrinutosti zbog ove ruske ofenzive, glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby je izjavio kako „ne očekuju nekakve velike pomake“ na bojišnici i kako SAD „imaju povjerenja“ u ukrajinske snage. Neosporno je ova ofenziva i posljedica što su SAD toliko dugo oklijevale Ukrajini isporučiti vojnu pomoć, makar je sad odobrena dodatna vojna pomoć u iznosu od 400 milijuna dolara. To je oružje i oprema koja se već nalazi u arsenalima američkih snaga, što znači da će veoma skoro moći doći do ukrajinskih jedinica.

aš(agencije)

FOTOGALERIJA Ovo su najsigurnije zemlje u koje biste mogli pobjeći ako Putin doista pokrene nuklearni rat