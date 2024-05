Zelenski zbog propusta smijenio šefa svog osiguranja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otpustio je general-majora Serhija Ruda, šefa svojeg osobnog osiguranja, nakon što je dva dana prije objavljeno kako je propao pokušaj atentata na njega i šefa vojno-obavještajne službe Kirila Budanova te šefa obavještajne službe SBU Vasilija Maljuka. General-major Rud bio je zadužen za čuvanja sigurnosti ukrajinskog predsjednika od 2019. godine, dakle i kroz pokušaj udara ruskih specijalnih postrojbi na početku rata.

Konkretnog dokaza za Rudovo sudjelovanje u navodnom pokušaju atentata nema, no utvrđeno je kako je jedan od dvojice pukovnika kojima se to dokazuje, Andrij Huk, Rudov osobni prijatelj i to je bilo dovoljno da ga Zelenski smijeni. Drugi je pukovnik Dmitro Perlin, njega se optužuje kako je regrutirao krtice i prije nego je Rusija napala Ukrajinu. S jednim od pukovnika, navodi se dalje, vezu je održavao djelatnik FSB-a Aleksej Kornjev sastajući se s njim u drugim europskim zemljama. Jedan je od optuženih nakon ispitivanja potvrdio kako je dobio na tisuće dolara u paketima ili neizravno preko rodbine, no nije jasno je li govorio pod prijetnjom. Dvojicu se pukovnika tereti da su unutar predsjedničkog osiguranja tražili ljude voljne da otmu Zelenskoga i ubiju ga.

Kako se navodi u medijskim izvješćima radilo se o namjeri da se Zelenskoga otme i ubije dok bi se Budanova i Maljuka likvidiralo raketama, dronovima i protutenkovskim granatama nakon što bi se dobila informacija o njihovim lokacijama, a sve je organizirala ruska obavještajna služba FSB. Navodi se iz službe SBU kako je jedan od pukovnika već kupio dronove i protupješačke mine. Ukrajinske službe i ured Zelenskoga tvrde kako je on česta meta napada od početka rata. No, do sada nije bilo ovako ekstremnih mjera po pitanju njegova osiguranja, kao ni ovako podrobnih opisa pokušaja atentata na njega.

Tako je ovaj slučaj i po tome izniman jer uključuje aktivne visoke časnike čiji je posao upravo da najviše dužnosnike drže sigurnima, a ispostavilo se da su dvojica časnika bili krtice. Zelenski je prošlog mjeseca također dospio na službenu tjeralicu ruskog ministarstva unutrašnjih poslova. Ovaj se atentat trebao dogoditi prije pravoslavnog Uskrsa koji je ove godine pao na 5. svibnja. I uspio atentat trebao je biti poklon Vladimiru Putinu za inauguraciju.

Ono što jest često su smjene osoba iz različitih sfera državne sigurnosti. Gotovo paralelno s objavom navodnog pokušaja atentata objavljeno je kako je Zelenski smijenio i pukovnika Serhija Lupančuka, zapovjednika specijalnih postrojbi, koji je postavljen tek prije nekoliko mjeseci. A u cijeloj se priči konačno otkrilo i gdje je general Valerij Zalužni, donedavni zapovjednik ukrajinske vojske. On je poslan u Veliku Britaniju gdje će biti ukrajinski veleposlanik te je dobio i orden Heroja Ukrajine.

