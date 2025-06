Rusima procurio plan B za izgubljene bombardere: Žele pretvoriti putnički avion u nosač raketa?

Nakon što su ukrajinski udari uništenili strateške bombardere ruske vojske , ruski propagandisti počeli su plasirati ideju o mogućem planu B: preinaci putničkog zrakoplova Tu-214 u "nosač krstarećih raketa za mobilizaciju". Cilj je bio kompenzirati velike gubitke u sastavu ruske strateške avijacije, među kojima su bombarderi Tu-22M3, Tu-95MS i Tu-160.

Na prvi pogled, ta se ideja može činiti izvedivom. Tu-214 se proizvodi u istom Kazanskom avio-poduzeću koje proizvodi i Tu-22M3 i Tu-160, što bi teoretski moglo olakšati prilagodbu proizvodnih kapaciteta. No, kako piše Defence Express, koji je analizirao ovu tvrdnju, detaljniji pregled situacije otkriva niz ozbiljnih prepreka zbog kojih je ovaj prijedlog vjerojatno samo teorijska vježba, a ne realan vojni projekt.

Iako se Tu-214 formalno označava kao civilni putnički zrakoplov, nikada zapravo nije služio kao komercijalni avion u klasičnom smislu. Proizvodi se gotovo isključivo u specijaliziranim varijantama poput izviđačkog Tu-214R, promatračkog Tu-214ON ili drugih posebnih državnih zrakoplova. Ta činjenica već sama po sebi dovodi u pitanje njegovu svestranost i sposobnost prilagodbe u borbenu ulogu.

Uz to, postoje velike ograničenja proizvodnih kapaciteta. Primjerice, 2014. godine Kazanski avionarski pogon ispunio je samo 10 % proizvodnog plana za Tu-214 – isporučivši samo dva aviona umjesto planiranih dvadeset. Avioni se čak šalju u Bjelorusiju na bojanje, a plan za proizvodnju 70 primjeraka do 2030. godine djeluje izuzetno ambiciozno, pa i nerealno.

S obzirom na navedeno, tvrditi da je Tu-214 pogodan kao “mobilizacijska” platforma zvuči vrlo upitno. Što se tiče korisnog tereta, avion ima maksimalnu polijetnu masu od 110,7 tona i komercijalni nosivost do 25 tona, što je nešto više od borbenog tereta bombardera Tu-95MS (20,5 tona). Međutim, sama ta brojka ne znači da je avion spreman za nošenje krstarećih raketa poput Kh-101 (1,6 tona) ili teže Kh-22 (do 5,8 tona). Za to bi bilo potrebno obaviti opsežne strukturne, elektroničke i aerodinamičke preinake koje su vjerojatno preskupe i tehnički kompleksne za platformu koja nije dizajnirana za takvu ulogu.

Štoviše, nema nikakvih javnih informacija o tome da je Tu-214 ikada testiran ili evaluiran za lansiranje strateških raketa. Sustavi, nosači i avio-elektronika ovog zrakoplova nisu prilagođeni za takve operacije, a razvojni rok za preinaku bio bi višegodišnji, što je nešto što Rusija vjerojatno ne može priuštiti s obzirom na trenutačni pritisak na bojištu i sankcije. Ideja o preinaci Tu-214 u strateški nosač raketa djeluje kao očajnički propagandni pokušaj, a ne kao realno vojno rješenje.