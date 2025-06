Satelitske snimke otkrile tajni manevar Rusije: Premjestili najmoćnije bombardere tisuće kilometara od fronte

Nedavno objavljene satelitske snimke koje je u javnost pustio Defence Express otkrivaju zanimljive detalje o položajima ruskih strateških bombardera. Analize tih snimki jasno pokazuju kako su bombarderi koji nisu uništeni u ukrajinskoj obavještajnoj operaciji „Paukova mreža“ premješteni na udaljenu i teško pristupačnu lokaciju – zračnu bazu Anadir, smještenu na Čukotki, u najistočnijem dijelu Rusije.

Tisućama kilometara udaljen od ukrajinske granice, Anadir je postao novi „trezor“ za rusko strateško zrakoplovstvo. Ovaj grad, smješten na obali Anadirskog zaljeva u Beringovom moru, nalazi se oko 6.600 kilometara od ratišta. Pristup bazi je izrazito otežan zbog nedostatka cesta; teret i oprema mogu se dopremiti samo zračnim putem ili povremenim brodskim transportom. Kamioni s dronovima ili drugom teškom vojnom opremom ne mogu doći do baze jer jednostavno ne postoje ceste koje bi to omogućile.

Operation "Spiderweb"@ServiceSsu has released unique footage of an operation that resulted in the damaging of 41 russian strategic military aircraft. pic.twitter.com/S4C8bSJRAV