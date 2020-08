'Rusijo, odlazi', poručuju Putinu prosvjednici s istoka

Sanovnici ruskog grada Habarovs, oko 8000 km istočno od Moskve, jučer su izašli na ulice prosvjedujući zbog uhićenja predsjednika njihove regije Sergeja Furgala (50). Savezne su ga vlasti uhitile 9. srpnja pod optužbom da je naručio više ubojstava počinjenih 2004. i 2005., prije nego što je postao predsjednik regije, te je odmah zrakoplovom prebačen u Moskvu. Od uhićenja ulični se prosvjedi događaju svake subote. Mnogi stanovnici krajnjeg ruskog istoka drže kako je optužba protiv Furgala, koji je član Liberalno-demokratske stranke, zapravo politička. Naime, na izborima 2018. za predsjednika regije Habarovs Furgal je pobijedio kandidata ruskog predsjednika Vladimira Putina, stranke Ujedinjena Rusija.

Gaze dostojanstvo

- Ono što čine našem guverneru Sergeju Furgalu kršenje je svih ljudskih prava - kazala je prosvjednica Natalia Smoktunova dodavši kako ne može ne reagirati. Prosvjednici se žale i na pad životnog standarda i naglašavaju kako žele da njihova djeca imaju sve što trebaju, od boljih škola do boljeg života, a ne siromaštvo s niskim plaćama i nezaposlenošću. Kremlj je Furgala zamijenio 20. srpnja zastupnikom Dume Mihailom Degtiarevom, čija je dužnost upravljanje regijom Habarovsk. Istina, Degtiarev je član iste stranke kao i Furgal, ali ga stanovnici regije nisu prihvatili. Od toga dana Putin je postao glavna meta prosvjednika u Habarovsksu. Ta je smjena još više razljutila stanovnike te regije, koji kažu kako su veliki radnici, pošteni i žele živjeti dostojno bez straha za djecu i unuke.

- No ovdje se sve gazi: dostojanstvo, čast i sloboda. Ne znamo koliko ćemo dugo još moći trpjeti - kazala je umirovljenica Nadežda Svobodna. Prosvjednici traže da se Furgalu sudi u otvorenom i pravednom procesu. Njegovo uhićenje izazvalo je prosvjede koji se rijetko viđaju u tim dalekim ruskim prostorima u blizini granice s Kinom. Furgala je uhitila policija dok je bio u automobilu pokraj kuće. Ubačen je u policijski kombi, potom zrakoplovom prebačen u Moskvu. Putin do sada nije izravno intervenirao zbog prosvjeda na dalekom ruskom istoku, a analitičari drže kako to nije učinio jer je riječ o zoni daleko od Moskve. Drugi promatrači drže kako Putin podcjenjuje snagu prosvjednika. Financial Times je prenio izjavu Putinova glasnogovornika, koji je kazao kako "predsjednik smatra da će se prosvjedi smiriti".

Zašto se još smatra da je uhićenje Furgala politički i kontroverzan čin? Uhićen je dva dana poslije još jednog kontroverznog uhićenja, i to samo nekoliko dana nakon referenduma 1. srpnja o izmjeni ustava kojom se briše zabrana da predsjednik ima dva mandata zaredom te kojim će se omogućiti Putinu da bude ponovno izabran i bude na vlasti do 2036. Financial Times drži kako prosvjedi u Habarovsku oslikavaju rastuće nezadovoljstvo i u drugim predjelima Rusije. Putin, čini se, gubi kontrolu nad predsjednicima regija jer mnogi nisu iz njegove stranke. Ruska Federacija podijeljena je na 85 "subjekta" koji imaju jednaka federalna prava, odnosno imaju jednaku zastupljenost (svaki po dva delegata u Vijeću Ruske Federacije, što je gornji dom ruskog parlamenta). Inače, postoji šest federalnih subjekata: 22 republike, devet krajeva, 46 oblasti, tri federalna grada, jedna autonomna oblast i četiri autonomnih okruga. Međutim, postoje razlike u stupnju autonomije koju ti subjekti uživaju. Trenutačno u 59 od 85 "subjekata" na vlasti su guverneri koji nisu članovi Putinove stranke Ujedinjena Rusija.

Predsjedničke ovlasti

Predsjednik Putin ima, međutim, ovlasti za imenovanje i smjenjivanje guvernera. Zbog toga ima promatrača koji drže kako je Furgal politička žrtva Kremlja, koji je htio poslati jasan znak drugima uoči parlamentarnih izbora, a prema ispitivanju javnosti popularnost Putinove stranke opada. A i popularnost Putina se spustila na 23 posto. U Habarovskom prosvjednici kliču "Moskva, odlazi!", a ima i drugih prosvjeda u Federaciji na kojima se kliče "Rusija, probudi se!". U svakom slučaju ovo nije dobar trenutak za Putina. Inače, Habarovsk zauzima prostor od 788.000 četvornih kilometara i po tome je najveća regija, ali ima i najmanju nastanjenost s oko 1,3 milijuna stanovnika.