Rusija uskoro više neće moći napadati, a mogao bi se ostvariti i scenarij od kojeg Putin strahuje

U posljednja dva tjedna nije bilo važnijih promjena na ratištima u Ukrajini, ali ni u carstvu demokracije. No to ne znači da nedavni razvoj događaja nije bez značaja. Na terenu, bitka za Donbas nastavlja se razbuktavati. Predsjednik Zelenski priznao je da svaki dan u bitkama pogiba od 50 do 100 vojnika, očito je da Ukrajinci podnose teške gubitke. Prema nekim izvještajima, i Rusi imaju velike gubitke. Ipak, treba primijetiti da Rusi, čini se, ipak napreduju, sporo, teško, ali napreduju. Nakon pada Mariupolja, oni sad kontroliraju priželjkivani prostor preko južne Ukrajine prema Krimu.