Čin agresije koji je predstavljao stvarnu prijetnju sigurnosti građana... Tako je Poljska nazvala upad najmanje 19 ruskih dronova koji su danas, u srijedu narušili njezin zračni prostor tijekom napada na položaje u zapadnom dijelu Ukrajine. Poljska vojska je dronove koji su predstavljali izravnu prijetnju srušila, i to je i prvi put da je neka država članica NATO-a ispalila vatru od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Nakon što su radari detektirali više dronova, građani su pozvani da ne izlaze iz kuća, posebno ne u regijama Podlaskie, Mazowieckie i Lublin koje su bile najugroženije. Obustavljeni su letovi na zračnim lukama, a oko 12.000 policajaca poslano je u potragu za ostacima srušenih letjelica. Jedan je dron pao na kuću, no srećom nije bilo ozlijeđenih.
Analitičar Akrap: Ovo stavlja vojnu suradnju Bjelorusije s Rusijom u agresiji na Ukrajinu na znatno višu razinu
Rusi od jutra sasvim sigurno komuniciraju sa SAD-om, a ne sa Europskom unijom jer žele smanjiti mogućnost američkog negativnog odgovora i reakciju u smislu najava mogućeg zatvaranja zračnog prostora, kaže G. Akrap
