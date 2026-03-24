VIDEO Stižu strašne snimke iz Ukrajine: Lansirano gotovo 1000 dronova u 24 sata

Jedan od najvećih ruskih zračnih napada izveden je danas, ciljajući uglavnom zapadni i središnji dio Ukrajine, udaljeniji od bojišta. Tijekom proteklih 24 sata Rusija je lansirala rekordnih gotovo 1000 dronova protiv Ukrajine: 556 tijekom dana i 392 tijekom protekle noći. Ukrajina tvrdi da ih je oborila 97 posto. Uz rekordni broj dronova, a većina ih je bila Gerana, ono što je ovaj napad učinio drugačijim od drugih je konstantni napad po danu. Rusija je do sada slične napade izvodila uglavnom tijekom noći. Gerani su tijekom dana napadali Žitomir, Lavov, Ivano-Frankivsk, Vinnicju... Snimke pogodaka i šteta dolaze iz svih ovih gradova, a ima mrtvih i ranjenih civila.

Ukrajinski Glavni stozer potvrdio je kako je Rusija lansirala gotovo 1000 dronova protiv Ukrajine tijekom 24-satnog razdoblja između 23. i 24. ožujka, u onome što se čini kao jedan od najvećih zračnih napada rata velikih razmjera. Baražna vatra uključivala je rijedak dnevni val 24. ožujka, tijekom kojeg je Rusija lansirala više od 550 kamikaza dronova diljem središnjih i zapadnih dijelova zemlje, izvijestio je Glavni stožer. U napadima su pogođeni gradovi i infrastruktura diljem zapadne i središnje Ukrajine, usmrtivši najmanje tri osobe i ozlijedivši najmanje 34, prema regionalnim dužnosnicima. Dnevna baraža uslijedila je nakon noćnih napada diljem Ukrajine, tijekom kojih su najmanje četiri osobe ubijene, a 21 ozlijeđena, izvijestili su lokalni dužnosnici. U Lavovu je najmanje 17 ljudi ozlijeđeno nakon što su dronovi pogodili civilna područja, izvijestio je guverner Lavovske oblasti Maksim Kozytskyi.

Jarema Semaniv, stanovnik Lavova koji je pio čaj u kafiću oko 500 metara od jednog od mjesta napada, rekao je za lokalne medije da se dnevni napad osjećao drugačije od prethodnih ruskih napada na grad. "Ljudi su bježali od spomenika Danilu Halickom kao da je riječ o terorističkom napadu", rekao je. "Prvi put sam doživio nešto slično u centru grada. Ovo je definitivno nešto novo". Dva gradska okruga su pogođena, a požari su izbili u stambenim zgradama u povijesnom centru i okrugu Sikhiv. U napadu je oštećen arhitektonski spomenik od nacionalnog značaja, kompleks Bernardinskog samostana, rekao je Kozytskyi. Lokacija se nalazi u povijesnom središtu Lavova, koje je na popisu svjetske baštine UNESCO-a. Požari su izbili u zgradama unutar samostanskog kompleksa, a opseg štete se još uvijek procjenjuje. Udari su također pogodili kritične infrastrukturne objekte u zajednicama Komarno i Dobrosyn-Maheriv, dodao je Kozytskyi.

Ivano-Frankivsk, još jedan regionalni centar u zapadnoj Ukrajini, također je bio meta ruskih dronovima. Dvije su osobe poginule u napadu na središnji Ivano-Frankivsk, izvijestila je guvernerka Svitlana Oniščuk. Četiri su druge ozlijeđene, uključujući 6-godišnje dijete, i primaju liječničku pomoć. Vlasti su također izvijestile o šteti na rodilištima i oko 10 stambenih zgrada. Eksplozije su također zabilježene u Ternopilu, Viniciji, Žitomiru i Hmeljnickom. Dvanaestogodišnja djevojčica ozlijeđena je u ruskom napadu na središnji Žitomir i hospitalizirana je, gdje prima liječničku skrb, rekao je guverner Žitomirske oblasti Vitalii Bunechko. U napadu je oštećena dvokatnica i razbijeni su prozori na obližnjim objektima. U Viniciji je najmanje jedna osoba poginula, a 11 ih je ozlijeđeno u masovnom napadu, izvijestila je regionalna dužnosnica Natalija Zabolotna .

U Hmeljnickoj oblasti ozlijeđen je muškarac koji je zadobio potres mozga i kontuziju mozga. Hospitaliziran je, a napad je uzrokovao nestanak struje u dijelovima regije, a ekipe za popravke rade na vraćanju struje, rekao je guverner Serhii Tiurin. Ruski napadi pogodili su objekte energetske infrastrukture i upravnu zgradu u Ternopiljskoj oblasti, uzrokujući nestanke struje, izvijestio je regionalni guverner Taras Pastuk. Savjetnik ukrajinskog Ministarstva obrane Serhii Flash rekao je da Rusija stalno mijenja taktiku za masovne napade, "pokušavajući pronaći ranjivosti" i probiti ukrajinsku protuzračnu obranu. "Trenutna strategija je pokretanje udara raspoređenih tijekom vremena", napisao je na Facebooku".

