Amerikanci sklopili novi megaugovor od 58,6 milijardi dolara za ključno oružje

Američka obrambena tvrtka Lockheed Martin dobila je okvirni ugovor vrijedan 58,6 milijardi dolara za proizvodnju presretača PAC-3 MSE za sustave protuzračne obrane Patriot, čime će značajno povećati proizvodne kapacitete tijekom sljedećih godina, prenijeli su na svojoj stranici.

Vijest o ugovoru objavljena je svega nekoliko sati prije novog ruskog raketnog napada na Kijev, u kojem su korišteni balistički projektili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je upozorio da sigurnost zemlje ovisi o spremnosti saveznika da osiguraju dodatne sustave i projektile za proturaketnu obranu. Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država Zelenski je izjavio da je američki predsjednik Donald Trump pristao odobriti Ukrajini pristup dodatnim projektilima za sustave Patriot.

Ukrajina se posljednjih mjeseci suočava s ozbiljnim manjkom presretača PAC-3, koji imaju ključnu ulogu u obrani od balističkih projektila. Istodobno su američke zalihe dodatno opterećene velikim isporukama saveznicima te uporabom streljiva tijekom američkih vojnih operacija u Iranu. Novi ugovor prethodnu jednogodišnju narudžbu vrijednu 4,7 milijardi dolara, dodijeljenu u travnju, pretvara u sedmogodišnji okvirni sporazum koji obuhvaća razdoblje od fiskalne 2026. do 2032. godine.

Lockheed Martin objavio je kako će zahvaljujući novom financiranju do kraja 2030. utrostručiti proizvodne kapacitete za projektile PAC-3 MSE. Tvrtka je ranije najavila i povećanje godišnje proizvodnje presretača Patriot PAC-3 na 2000 komada. Osim povećanja proizvodnje, kompanija planira između osam i devet milijardi dolara uložiti u modernizaciju više od 20 proizvodnih pogona diljem Sjedinjenih Država, uključujući izgradnju novih centara za proizvodnju streljiva u saveznim državama Alabama i Arkansas.

Presretač PAC-3 MSE namijenjen je uništavanju ciljeva izravnim pogotkom, a u sastavu sustava Patriot koristi se za obranu od balističkih i krstarećih projektila te zrakoplova. Pentagon istodobno pojačava pritisak na proizvođače oružja kako bi ubrzali isporuke. Prema procjeni Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), američka vojska trenutačno raspolaže s manje od 1000 presretača Patriot i manje od 250 presretača sustava THAAD, koji su posljednjih mjeseci intenzivno korišteni tijekom operacija na Bliskom istoku.