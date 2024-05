Rusija možda neće pokrenuti veliku invaziju na NATO, ali već ima jasan plan kako ga uništiti iznutra

Razdoblje relativnog mira i prosperiteta u kojem je Zapad uživao od kraja Drugog svjetskog rata možda se brzo približava kraju. U ožujku je poljski premijer Donald Tusk rekao da je Europa u "predratnom" razdoblju i da Rusija, radi sigurnosti kontinenta, ne smije poraziti Ukrajinu.

"Ne želim nikoga plašiti, ali rat više nije koncept iz prošlosti", rekao je Tusk u intervjuu za nekoliko europskih medija. "To je stvarno. Zapravo, već je počelo prije više od dvije godine", kazao je, referirajući se na rusku invaziju na Ukrajinu. To je jedno od niza sve oštrijih upozorenja da bi rat u Ukrajini mogao biti uvod u mnogo veći sukob.

U siječnju su procurili dokumenti u kojima se vidi da se Nijemci pripremaju na potencijalnu situaciju gdje Rusija 2024. pokreće veliku ofenzivu kako bi iskoristila sve manju potporu Zapada u Ukrajini. Dokumenti, do kojih je došao Bild, zatim predviđaju kako Rusija usmjerava pogled na članice NATO-a u istočnoj Europi, nastojeći destabilizirati svoje neprijatelje kibernetičkim napadima i unutarnjim kaosom u baltičkim državama Estoniji, Litvi i Latviji.

Njemačka nije jedina. Krajem prošle godine poljska agencija za nacionalnu sigurnost procijenila je da bi Rusija mogla napasti NATO u roku od tri godine. Članovi 32-članog NATO saveza prisegnuli su da će štititi jedni druge od napada prema članku 5. Washingtonskog sporazuma. To znači da bi ruski napad na jednu članicu mogao izazvati rat koji bi uključio nekoliko nuklearno naoružanih država.

Ali namjerava li Putin doista napasti NATO i kako bi napad mogao izgledati, ostaje nejasno. Ruski predsjednik Vladimir Putin je, podsjeća Business Insider, u ožujku zanijekao da ima bilo kakve planove za napad na članice NATO-a, opisavši takve tvrdnje kao "potpunu besmislicu". Međutim, zapadni vojni zapovjednici nisu uvjereni u to. Mjesec dana ranije Putin je zaprijetio Zapadu mogućnošću nuklearnog napada zbog njegove podrške Ukrajini. Aludirao je na nedavni prijedlog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da bi NATO mogao poslati trupe u Ukrajinu kako bi podržao njezinu borbu protiv ruske invazije.

Analitičari su za Business Insider rekli da je Rusija oslabljena usljed rata u Ukrajini i da nije u poziciji da napadne Savez. Ali Putin igra dugu igru, a ishod rata u Ukrajini i dugotrajno nastojanje Rusije da potkopa i nagriza NATO bit će ključni čimbenici u odlučivanju hoće li Rusija napasti. Putin ima ključnu prednost nad Zapadom, rekao je za BI Philip Ingram, bivši britanski vojni obavještajac. Dok zapadni čelnici planiraju unutar izbornih ciklusa od oko četiri godine, Putin je autoritarni vođa bez ozbiljnih izazivača njegove moći. To znači da može planirati desetljećima unaprijed.

"On u ovom trenutku ne želi izravnu konfrontaciju s NATO-om", rekao je Ingram. Ali on razmišlja na drugačiji način i planira na drugačiji način od nas na Zapadu, a samim tim i od zemalja NATO-a. "Dakle, njegova ambicija nije da sljedeće godine napadne NATO i zemlje Saveza, ali će postaviti uvjete da to može napraviti", rekao je Ingram.

Analitičari poput Ingrama vjeruju da Putin shvaća da bi napad na NATO sada Rusiji nanio ogromne i teške troškove. Umjesto toga, Putin će nastojati oslabiti NATO iznutra kako bi stvorio slabe točke na koje može udariti u budućnosti ako tako želi. Kako bi to učinio, Putin će vjerojatno intenzivirati ruski takozvani "hibridni rat" protiv zemalja NATO-a.

Kako kaže NATO, hibridno ratovanje "često se odvija u sivim zonama ispod praga konvencionalnog rata". "Instrumente ili alate korištene i spojene zajedno za pokretanje hibridnog rata često je teško razlučiti, pripisati i potvrditi." Mogu uključivati ​​širenje teorija zavjere i dezinformacija, jačanje ekstremističkih stranaka u određenim zemljama, poticanje terorističkih prijetnji i pokretanje kibernetičkih napada kako bi se potkopali temelji zapadnih društava.

"Prijetnja koju Rusija predstavlja NATO-u vjerojatno neće biti invazija, vjerojatnije je da dolazi od niza drugih vojnih i nevojnih prijetnji - onoga što se često naziva hibridnim prijetnjama", kazala je za Business Insider Ruth Deyermond, stručnjakinja za rusku vojsku pri King's College London. Osnovni cilj je odvratiti SAD od njegove predanosti obrani svojih europskih saveznika, bilo nadajući se da će biti upletena u još jednu skupu vojnu kampanju negdje drugdje, bilo da će se umoriti od NATO projekta. "Iz tog razloga, očekujem da ćemo vidjeti kako Rusija koristi sve svoje trikove i sposobnosti kako bi potkopala zapadno jedinstvo tijekom godina koje dolaze", rekao je Bryden Spurling, analitičar iz RAND Corporation.

Rusija je, ističu neki, već uključena u rat s NATO-om, iako tajno. Prije samo nekoliko dana skupina muškaraca u Ujedinjenom Kraljevstvu optužena je za podmetanje požara u tvrtki povezanoj s Ukrajinom u ime ruske obavještajne službe. Ovo je samo jedan primjer taktike "hibridnog ratovanja". Posljednjih mjeseci Rusija je također optužena da stoji iza kvarova GPS navigacijskih sustava aviona u sjevernoj Europi i na Baltiku, za što neki tvrde da bi moglo biti dio napada "hibridnog ratovanja".

Robert Dover, profesor međunarodne sigurnosti na Sveučilištu Hull u Velikoj Britaniji, rekao je da je pitanje hoće li Rusija napasti NATO već suvišno. "Rusija je već uključena u značajan sukob sa zemljama NATO-a i njihovim saveznicima", istaknuo je. Rat u Ukrajini razotkrio je ozbiljna ograničenja vojne moći NATO-a. Savez se borio da proizvede dovoljno topničkih granata i streljiva za Ukrajinu. Dok je američki Kongres blokirao milijarde pomoći Ukrajine, europske zemlje NATO-a nisu mogle nadoknaditi stvoreni manjak, a ukrajinske snage brzo su bile izbačene s dijelove bojišnice.

SAD je nedavno pustio pomoć, ali problemi koje je situacija otkrila su duboki, rekao je Spurling, analitičar RAND-a. To je, rekao je, slabost koju bi Rusija mogla iskoristiti ako se ne ispravi. "Ovaj sukob razotkrio je koliko su zapadne vojske nedovoljno pripremljene za rat koji nije po njihovim uvjetima", dodao je.

Ali Rusija se također suočava s golemim problemima. Njena vojska je uništena invazijom na Ukrajinu. Prema procjenama SAD-a, njegove cijele predratne invazijske snage od oko 300.000 ljudi su ubijene ili ranjene, njihova zaliha oklopnih vozila je uništena, a njeni zapovjednici su stalno donosili loše odluke. "Teško je zamisliti kratkoročni ili srednjoročni scenarij u kojem ruska vlada ima resurse da se uključi u još jedan rat na razini onoga u Ukrajinu", rekao je Deyermond, stručnjak za rusku vojsku na King's Collegeu u Londonu, za BI. Svaki potencijalni napad na NATO imao bi tako razornu cijenu da bi mogao ugroziti Putinovu vlast. "Rat s NATO-om uništio bi Rusiju, što Putin vrlo dobro zna", rekao je Deyermond.

Ali koliko god dugo trajalo, Putin je odlučan postići neki oblik pobjede u Ukrajini kako bi je mogao koristiti kao platformu za planiranje sljedeće ruske kampanje, rekao je Ingram. Nakon Ukrajine, Putin će istražiti teren i biti spreman iskoristiti daljnje prilike za širenje ruske moći. Kao što Ingram kaže: "On želi da se Sovjetski Savez vrati u ruke ruskog vođe i to je njegov krajnji cilj."

