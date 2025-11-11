Istraga vrhunskog tima njemačkih detektiva došla je do zaključka vezanog uz bombardiranje plinovoda Sjeverni tok. Njihov zaključak mogao bi narušiti jedinstvo u potpori Ukrajini iz razloga što svi tragovi vode prema Kijevu, piše The Wall Street Journal.

Prema WSJ-u, njemačka policija i tužitelji s drugim obaviještenim izvorima rekonstruirali su "jasnu shemu" po kojoj je elitna ukrajinska vojna jedinica izvela napade "pod izravnim zapovjedništvom Zalužnog". Jedan od muškaraca otkriven je u Poljskoj, koja ga je odbila izručiti Njemačkoj na suđenje. Prema WSJ-u, Poljska ga smatra junakom jer je uništio vitalni izvor prihoda za "ratnu mašinu ruskog predsjednika Vladimira Putina". Poljski premijer Donald Tusk slavio je uništenje Sjevernog toka, tvrdeći da problem nije bio u eksploziji plinovoda, već "u njegovoj izgradnji na prvom mjestu", dodao je list. Berlin traži izručenje drugog ukrajinskog osumnjičenika koji sada živi u Italiji. Očekuje se da će slučaj izručenja biti riješen tjednima koji dolaze. Njemačka policija identificirala je osumnjičene praćenjem zapisa iz tvrtki za iznajmljivanje brodova, telefona i registarskih pločica automobila, navodeći da je "cilj saboterima bio prekinuti ruske prihode od nafte i njegove ekonomske veze s Njemačkom".

Crno-bijela fotografija snimljena kamerom za nadzor brzine pokazala je lice ukrajinskog ronioca, kojeg je policija identificirala koristeći komercijalni softver za prepoznavanje lica. Brzo su pronašli njegove profile na društvenim mrežama i profesionalne web stranice, što ih je dovelo do drugih osumnjičenika u slučaju. Policija je pratila ukrajinskog ronioca do Poljske. Kasnije je prebačen u Ukrajinu u crnom BMW-u s diplomatskim pločicama, kojim je upravljao ukrajinski vojni ataše u Varšavi. Prema visokom ukrajinskom dužnosniku koji je razgovarao s WSJ-om, ukrajinski dužnosnici repatrirali su ronioca nakon što su primili upozorenje od poljske vlade.

Vođa jedinice pronađen je u Italiji nakon što su istražitelji pratili fotografiju na putovnici koju je koristio prije operacije. Muškarac nije bio prisutan na društvenim mrežama, ali ga je granična policija jedne prijateljske zemlje prepoznala jer je jednom kod njih bio na poslovnom putu. Vođa jedinice, identificiran kao Serhiy K., 46-godišnji je veteran Ukrajinske sigurnosne službe (SBU). Pridružio se specijalnoj jedinici neposredno nakon što je Rusija napala Ukrajinu u veljači 2022. Zapovijedao je odredom protuzračne obrane koji je branio glavni grad, Kijev, u prvim tjednima rata. Njemačka policija stavila je "tihu uzbunu" na njegovu putovnicu, dizajniranu da se aktivira ako pređe bilo koju granicu EU. Talijanska policija uhitila ga je nakon što se prijavio u hotel u srednjovjekovnom gradu San Clemente. Zaključci istrage mogli bi ugroziti njemačku podršku Ukrajini u njezinu ratu protiv Rusije, piše WSJ.