Rusi raketirali stambenu zgradu u Zaporižju, ima mrtvih: 'Napadaju civile, ovo nećemo oprostiti'

Ukrajinska vojska rekla je kasno u srijedu da Rusi pokušavaju napredovati prema Bahmutu "bez prekida", dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ustvrdio da njegove snage "drže svaki sektor fronte pod kontrolom". Ruske snage također vrše pripreme za nove napade u regiji Zaporižja i na južnoj bojišnici u regiji Herson, ustvrdila je ukrajinska vojska, dodajući da je više od 40 gradova i sela granatirano, uključujući Herson i druge gradove na zapadnoj obali rijeke Dnjepar, koje je Rusija napustila u studenome.

Tijek događaja:

8:36 - Nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio rusku plaćeničku skupinu Wagner da pokušava regrutirati Srbe da se bore u Ukrajini, ubrzo je stigao odgovor šefa Wagnera Jevgenija Prigožina. Više pročitajte OVDJE.

8:31 - Ukrajinske snage u četvrtak ujutro i dalje drže položaje u razrušenom Bahmutu, a pod stalnim su napadima ruskih trupa koje žele ostvariti svoju prvu veliku pobjedu u više od pola godine, javlja Reuters. Rusija smatra da bi zauzimanje Bahmuta otvorilo put potpunoj kontroli nad ostatkom strateške industrijske regije Donbas koja graniči s Rusijom, što je jedan od glavnih ciljeva invazije započete 24. veljače prošle godine.

Ukrajina pak ocjenjuje da Bahmut ima ograničenu stratešku važnost, no unatoč tome pruža žestok otpor. Zastupnik u ukrajinskom parlamentu Serhi Rahmanin smatra da se obrana Bahmuta vjerojatno ne može nastaviti unedogled.

"Vjerujem da ćemo prije ili kasnije vjerojatno morati napustiti Bahmut. Nema smisla držati ga pod svaku cijenu", izjavio je u srijedu za radio NV. No, istaknuo je da se Bahmut trenutno brani s nekoliko ciljeva - nanijeti što više gubitaka Rusijji te ju natjerati na upotrebu streljiva i resursa.

Bitka za Bahmut započela je prije otprilike sedam mjeseci, ali posljednjih tjedana Rusi su napredovali s tri strane, pa ukrajinskim braniteljima preostaje izlaz na zapadu. "Postoji opasnost da se naš garnizon u Bahmutu nađe u okruženju", rekao je vojni analitičar Oleh Ždanov u objavi na YouTubeu, ocjenjujući situaciju kao "kritičnu".

Ždanov je pojasnio da ruski neprijatelj pokušava presjeći rute koje se koriste za opskrbu ukrajinskih snaga u Bahmutu.

"Ruske snage ne mogu pobijediti u uličnim bitkama u Bahmutu ili zauzeti grad direktnim napadom. Jedini način na koji ga mogu zauzeti je da ga okruže", ocijenio je Ždanov.

Ukrajinske trupe se nalaze pod "kolosalnim" pritiskom Rusa da napuste položaje na istočnoj obali rijeke Bahmuta, izjavio je Ždanov, dodajući da su ruski napadi konstantni.

"Dovoze pojačanja u kamionima i odvoze svoje ranjene u istim kamionima. Ovaj proces je konstantan, poput pokretne trake, 24 sata na dan", rekao je.

Inače, u razrušenom Bahmutu, koji je prije rata imao oko 70 tisuća stanovnika, ostale su tisuće civila.

8:21 - Prema zadnjim infromacijama, tri su osobe poginule nakon što su ruske rakete pogodile stambenu zgradu u Zaporižju. Ukrajinska policija potvrdila je da su još najmanje četiri osobe ozlijeđene u napadu na južni grad. Hitne službe do sada su spasile jedanaest osoba iz dijela peterokatnice koja se urušila, a jutros nastavljaju pretraživati ​​ruševine.

Među preživjelima je i trudnica, potvrdila je Državna hitna služba Ukrajine u objavi na Facebooku, javlja Sky News.

8:00 - Prva dama Ukrajine Olena Zelenska, tvitala je o noćašnjem napadu na Zaporižje.

"Zaporižje se hrabro odupire ruskom agresoru. U znak odmazde napada civile. Sinoć je namjerno pogođena visoka zgrada. Tri kata su potpuno uništena. Ljudi su umrli. Nastavljamo tražiti ispod ruševina. Moja sućut žrtvama. Ovo nećemo oprostiti", napisala je.

Zaporizhzhia bravely resists ru-aggressor. In retaliation, it attacks civilians. A high-rise building was deliberately hit last night. 3 floors are completely destroyed, people died. We continue to search under the rubble. My condolences to the victims. We will not forgive this. pic.twitter.com/b0t2WCKuLG