'Srpska BIA dostavlja Rusima podatke o hrvatskim dobrovoljcima. Neka odu iz Mariupolja, tamo neće biti zarobljenih'

Stručnjak za međunarodne odnose Pavle Kalinić gostovao je u RTL Danas gdje je analizirao situaciju između Rusije i Ukrajine. Obasnio je da nema mnogo snimki borbi zbog jake kontrole i s ruske i s ukrajinske strane jer i jedni i drugi puštaju informacije koje u datoj situaciji odgovaraju.

Hrvatska nepripremljena

U Ukrajini se trenutno bori 1000 dragovoljaca, a Moskva je danas spomenula one iz Albanije i s Kosova. Je li im to netko dojavio, je li to rukopis srbijanske tajne službe BIA-e?

- Sigurno im je to netko dojavio. Ali bez obzira koliko je tih dragovoljaca, to ne može bitno utjecati na ishod samog rata. Kad spominjete ljude koji su došli iz Hrvatske, pozivam ih da odmah izađu iz Mariupolja, jer tamo zarobljavanja neće biti, jer Rusi imaju takav odnos prema onima koji su se došli boriti, nemaju državljanstvo... Oni moraju ići iz Mariupolja u proboj.

Smatra da je Hrvatska nepripremljena za sukob koji bi se potencijalno prenio i na nama blisko Kosovo, Crnu Goru ili Republiku Srpsku odnosno Bosnu i Hercegovunu. Dodao je da količina vojnika u Hrvatskoj nije baš najslavnija.

- Pa imamo 15.000 vojnika, od kojih je velika većina mlada i perspektivna kao ja, što čekaju kad će im doći mirovina, jer nigdje drugdje nisu mogli otići. Nemamo obavezni vojni rok. Ja sam oduvijek tražio ne da se uvede, nego da se ne ukine, on je bezrazložno ukinut. Isto kao što sam se bunio protiv ovoga kad su lumeni govorili da Hrvatskoj ne trebaju skloništa za sklanjanje stanovništva, jer da tog rata više nikad neće biti.

