ODSTUPIO NAKON OTKRIĆA

Rumunjski ministar obrane podnio ostavku zbog laži u životopisu: Naveo da je diplomirao na fakultetu na kojem nikada nije studirao

VL
Autor
Maša Taušan/Hina
28.11.2025.
u 14:25

"U životopisu koji sam na brzinu sastavio 2016. koristeći predložak koji sam pronašao na internetu postoji greška... nisam tada dovoljno obraćao pažnju na te detalje", izjavio je na Facebooku

Rumunjski ministar obrane Ionut Mosteanu objavio je u petak da podnosi ostavku nakon što je priznao "grešku" u svojem životopisu vezanu uz nepostojeću sveučilišnu diplomu. Ionut Mosteanu, koji je priznao da je u biografiji naveo da je diplomirao na fakultetu koji nikada nije pohađao, rekao je da rasprave o njegovu slučaju ne bi smjele "odvratiti pažnju onima koji vode zemlju u njihovoj teškoj misiji" dok su "Rumunjska i Europa pod napadom Rusije". "Danas podnosim ostavku s mjesta ministra obrane", napisao je na Facebooku. "Naša nacionalna sigurnost treba biti obranjena pod svaku cijenu". Rumunjska, članica NATO-a, zabilježila je više upada u svoj zračni prostor od početka ruske invazije na Ukrajinu, a na njezin teritorij pali su i fragmenti dronova.

Bukurešt je optužio Moskvu i da vodi "hibridne napade" i da se miješa u predsjedničke izbore prošle godine, koji su potom bili poništeni. Mosteanu se našao pod pritiskom nakon što su u četvrtak objavljeni rezultati novinarske istrage koji su pokazali da je u CV-ju naveo da je diplomirao na fakultetu na kojem nikada nije studirao. Istoga dana, on se ispričao i to nazvao "greškom". "U životopisu koji sam na brzinu sastavio 2016. koristeći predložak koji sam pronašao na internetu postoji greška... nisam tada dovoljno obraćao pažnju na te detalje", izjavio je na Facebooku. Mosteanu je imenovan ministrom obrane u lipnju, tijekom formiranja nove proeuropske vlade nakon mjeseci političkih previranja. Premijer Ilie Bolojan kazao je da će predložiti ministra gospodarstva i turizma Radua Mirutu za privremenog ministra obrane.

