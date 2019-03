Ronilac završio u kitovim ustima: Mislio sam da će me ispljunuti duboko ispod površine

Rainer Schimpf, fotograf i ronilački turistički vodič, doživio je nevjerojatnu avanturu na južnoafričkoj obali u Port Elizabethu. I, srećom, prošao je bez posljedica po svoje zdravlje.

Naime, dok je plivao te pokušavao fotografirati morskog psa, naišao je idenov kit (Balaenoptera brydei) skroz mu se približivši. U sljedećem trenutku Schimpf je završio u ustima najvećeg sisavca na planetu.

- Ništa vas ne može pripremiti za takvu situaciju. Postalo je mračno i osjetio sam pritisak na bok. Odmah sam shvatio da me kit uhvatio. Nije bilo vremena za strah, morao sam koristiti instinkt. Stoga sam duboko udahnuo i zadržao dah jer sam mislio da će kit duboko zaroniti i ispljunuti me - kazao je Schimpf.

Ronioci koji su bili u neposrednoj blizini zaprepašteno su pratili nevjerojatan događaj. Sve se odvilo jako brzo.

- U sljedećem sam trenutku osjetio da se kit okreće, a pritisak je popustio pa me ispljunuo iz usta. Vratio sam se na površinu - dodao je Schimpf.

Claudia Weber-Gebert, svjedočila je cijelom događaju pa je ustvrdila kako nije riječ o napadu kita.

- Vjerojatno je mislio da je dupin. Kitovi ne jedu ljude i to nije bio napad već nesreća. Oni su zapravo jako osjetljivi, pravi nježni divovi - rekla je.

Sve to nije obeshrabrilo Schimpfa i on se što prije želi vratiti u more.