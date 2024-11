Roditelj svjedočio pucnjavi u Glini: 'Sukob je eskalirao kada je jedan izvadio pištolj, a parking je bio pun djece'

U petak navečer, ispred Osnovne škole Glina, dogodio se užasan incident. Sukob između dvojice muškaraca i veće grupe eskalirao je u pucnjavu, pri čemu je jedan muškarac ozlijeđen, kako smo ranije pisali riječ je o obračunu pripadnika romske zajednice. Policija je ubrzo privela osumnjičenog, dok se ranjenom pruža pomoć u sisačkoj Općoj bolnici.

Kako doznajemo, sukob je izbio na parkiralištu škole, a jedan od prolaznika, čije dijete pohađa tu školu, opisao je dramatične trenutke za 24sata: "Dvojica su se svađala s grupom u kojoj ih je bilo više. Odjednom je jedan izvadio pištolj i počeo pucati. Scena je bila kao iz filma," rekao je roditelj koji je svjedočio incidentu dok je čekao sina ispred škole.

Prema njegovim riječima, sukob je započeo vikom i prijetnjama, a grupa muškaraca približavala se dvojici s letvama i predmetima nalik mačetama. "Gledao sam sina kako izlazi iz škole kad je sukob eskalirao. Jedan je muškarac izvukao pištolj i zapucao. Prvo sam mislio da je riječ o šali ili dječjem pištolju."

Pucanj nije preplašio grupu koja je nastavila prijetiti i prilaziti, na što je napadač ponovo zapucao, ovaj put prema njihovim nogama. "Ni to ih nije zaustavilo. Vidio sam učiteljicu kako djecu spušta na tlo i tjera ih natrag u učionicu. Sve se odvilo u nekoliko minuta, no činilo se kao vječnost," ispričao je svjedok. Napadač je, prema riječima prolaznika, nastavio pucati dok se nije povukao u mrak iza školske dvorane. "Dijete mi je bilo u strahu. Pitalo me što se događa i zašto netko puca ispred škole. Parking je bio pun roditelja i djece. Nitko nije očekivao ovako nešto."

Policija je potvrdila kako se kriminalističko istraživanje nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nemilog događaja. Na svu sreću, niti jedno dijete niti zaposlenik škole nije ozlijeđen.

>>> FOTO Vratilo se 'zagorsko more': Trakošćan opet dobio prepoznatljiv bajkoviti krajolik, pogledajte kako sada izgleda