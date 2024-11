Pucnjava u Glini: Muškarac ozlijeđen, meci završili u prozoru škole pune učenika

Gradonačelnik Gline Ivan Janković objavio je večeras kako je došlo do pucnjave u krugu Osnovne škole Glina , te kako je jedan od ispaljenih metaka završio u prozoru osnovne škole za vrijeme dok je u njoj trajala nastava. Policija je potvrdila pucnjavu u kojoj je jedan muškarac ozlijeđen, no detalji se još ne znaju. Muškarac koji je pucao je uhićen.



Gradonačelnik Janković večeras je objavio na svom Facebooku: "Večeras je došlo do pucnjave u krugu OŠ Glina. Čim sam doznao, izašao sam na teren. Ne mogu vjerovati da nekome može pasti na pamet oružano se obračunavati, a pogotovo u krugu djece, ispred škole. Po dostupnim informacijama nitko od djece i zaposlenika škole nije stradao. Policijski očevid je u tijeku. Očekujem od nadležnih institucija da se posveti više pozornosti za sigurnost građana jer ovo večeras moglo je završiti puno pogubnije o čemu svjedoči metak u prozoru škole dok je škola bila puna djece."



Policija je objavila kako je danas, 15. studenog, u večernjim satima, u Ulici dr. Ante Starčevića u Glini, došlo je do ozljeđivanja muškarca iz vatrenog oružja, a liječnička pomoć mu se pruža u sisačkoj Općoj bolnici. Osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem dovedena je u službene prostorije nadležne policijske postaje. Kriminalističko istraživanje je u tijeku kojim će se utvrditi okolnosti ovog događaja. Kako doznajemo riječ je o obračunu pripadnika romske zajednice.