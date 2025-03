Roberta Metsola: 'Putina nećemo moći uvjeriti samo riječima nego i djelima'

Uoči jučerašnjeg posjeta Zagrebu, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola odgovarala je na nekoliko gorućih pitanja u pisanom intervjuu za Večernji list.

Prošlog ste tjedna rekli da "klišej" koji kaže da je Europa na raskrižju više ne vrijedi i da je sada jasno da postoji samo jedan put pred EU. Kako možete biti tako sigurni da su sve države članice, i svi različiti nacionalni parlamenti, složni oko toga?

– Mislim da u Europi postoji široki konsenzus o tome da je jedini put naprijed preuzimanje veće odgovornosti za našu sigurnost. Brojni sastanci na vrhu na različitim razinama pokazali su hitnost, ali i našu zajedničku predanost u tom pogledu. Ne možemo si više priuštiti da ovisimo o drugima da nas zaštite. To je bila poruka koju su jasno izrazili naši građani tijekom prošlogodišnjih izbora, a potvrđena je i u posljednjim EU istraživanjima. Kad pogledam nedavne napore Hrvatske da poboljša vojne sposobnosti zemlje, jasno mi je da razumijete vrijednost mira, regionalne stabilnosti i onoga što je potrebno za njihovu obranu. Na europskoj razini prolazimo isti proces shvaćanja. Sada moramo prijeći s rasprave na odluke. Ovdje računam na suradnju svake države članice. Moramo ulagati više i pametnije u obranu. Moramo razmišljati šire i djelovati brže; i ništa ne može biti izvan razmatranja na stolu. Desetljećima smo nedovoljno ulagali u obranu. Zbog toga su nam također potrebna i kratkoročna, trenutačna rješenja. Od novog obrambenog paketa Komisije do prijedloga koje je iznijela Europska investicijska banka, pozdravljam sva kreativna i fleksibilna rješenja za znatno povećanje i ubrzanje naših ulaganja u obrambeni sektor. Dobra je vijest da su od 2021. države članice EU povećale svoje proračune za obranu za više od 30%. Pa ipak, znamo da moramo učiniti više. I hoćemo.

Postaje li pristup koji kaže "ništa o Ukrajini bez Ukrajine" također klišej, ili prazna mantra, sada kada se čini da američki predsjednik Donald Trump želi sklopiti dogovor koji bi u stvarnosti mogao više izgledati kao "sve o Ukrajini bez Ukrajine". Ili čak "sve o europskoj sigurnosnoj arhitekturi bez Europljana za stolom". Ako su drugi odlučni takvim pristupom nametnuti surovu stvarnost, što Europa uopće može učiniti oko toga? I ima li Europa dovoljno vremena da spriječi najgori mogući scenarij?

– Puno toga je izrečeno i napisano o Ukrajini, Europi i SAD-u posljednjih tjedana. Ali u konačnici, čvrsto vjerujem da svi želimo istu stvar: želimo da ovaj rat završi što je prije moguće. I mi želimo mir i stabilnost. Ali to mora biti mir koji je pravedan, istinski i trajan. Mir koji osigurava slobodu i dostojanstvo. Ukrajina mora biti u najjačoj mogućoj poziciji. Jer ako nije, Europa i svijet bit će manje sigurni. Rusija mora shvatiti da više nikada ne može napasti ni Ukrajinu ni bilo koju drugu suverenu zemlju. Ukrajina je u našem susjedstvu, pa se stoga ovdje u Europi prijetnja od Rusije čini neposrednijom i stvarnijom. To je razlog zbog kojeg potpora Ukrajini nije milosrđe – to je naša dužnost. To je ulaganje u vlastitu sigurnost. "Ništa o Ukrajini bez Ukrajine" također znači "ništa o europskoj sigurnosti bez Europe". Kada se, na primjer, govori o tome da će Europa ukinuti sankcije protiv Rusije, jasno je da Europa ima što reći o tome i da će njezina uloga biti da se pobrine da "ništa o Ukrajini bez Europe" bude više od slogana.

Dok se države članice EU okreću prema većim izdvajanjima za obranu i sigurnost, koliko će Europski parlament biti uključen u sve to ako znamo da su obrambena pitanja nacionalna nadležnost i da EP u tom području igra vrlo malu ulogu?

– U tom procesu jačanja naše obrane, Europski parlament radi svoj dio posla. Utvrđujemo agendu. Prvi smo pozvali na sankcije Rusiji, i na to da Ukrajina dobije status kandidata, i na hitan prekid vatre na Bliskom istoku. Parlament već godinama poziva na jačanje europske obrane. Kao suzakonodavac, usvojili smo propise za povećanje proizvodnje streljiva i jačanje naše obrambene industrije putem zajedničke nabave. I to smo učinili u rekordnom roku. Bilo kakva preraspodjela sredstava za obranu kao dio dugoročnog proračuna EU proći će kroz Europski parlament, a mi ćemo biti na visini zadatka. Upravo počinjemo pregovarati o našem sljedećem proračunu za godine koje dolaze, tako da imamo zlatnu priliku da bolje uskladimo svoje novčanike s našim strateškim prioritetima. Jasno je da se instrumenti poput Europskog obrambenog fonda i Europskog obrambenog industrijskog programa moraju ojačati, kako u neposrednom tako i u dugoročnom razdoblju. Ali samo javno financiranje neće biti dovoljno, moramo djelovati brzo kako bismo mobilizirali privatni kapital. Zato je bolje povezivanje naših 27 financijskih tržišta toliko važno. Iako je financiranje ključno, također znamo da puko bacanje novca na problem neće riješiti taj problem. Moramo promijeniti zajednički pristup obrani. Moramo dokinuti rascjepkanost i dupliciranje diljem Unije. Jednostavno rečeno, moramo dobiti više za svoj novac (Metsola, zanimljivo, ovdje koristi teško prevodiv, ali vjerujemo dobro razumljiv američki izraz "more bang for our buck", op.a.). Mi u Europskom parlamentu shvaćamo da je sigurnost temelj svega ostalog. A ta sigurnost nije samo obrana: ona se odnosi na naše gospodarstvo, energiju, poljoprivredu. Također se radi o zaštiti naših granica i naših ljudi.

Kreće li se Europska unija prema stvaranju bilo kakve EU vojske?

– EU je mirovni projekt. Postojimo i radimo da bismo sprečavali sukobe ili rat. Ali Putina nećemo u to uvjeriti samo riječima, moramo razviti svoju moć odvraćanja, a to znači jačanje naših vojnih sposobnosti. Jasno je da EU mora biti spremna djelovati. Moramo započeti poboljšanjem onoga što već imamo: naših 27 sposobnih europskih vojski, koje moraju biti u stanju učinkovitije surađivati, i uvijek u suradnji s NATO-om. Kako bismo to postigli, naše obrambene snage moraju postati interoperabilnije, osiguravajući besprijekornu suradnju i veću učinkovitost. Pogledajte samo činjenice: Europa koristi više nego peterostruko oružanih sustava u usporedbi sa SAD-om. Da, ta raznolikost odraz je različitih obrambenih strategija i različitih politika nabave svake pojedine države EU-a, ali donosi i izazove u smislu interoperabilnosti, logističke koordinacije i troškova. Ponekad je manje zapravo više. Trebamo istinsku Europsku obrambenu uniju. To će ojačati našu sposobnost odvraćanja prijetnji i zaštite Europe.

