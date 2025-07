Rijeka u potragu za direktorima šalje head hunting agencije: Imat će plaću od 3500 eura

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić na tiskovnoj je najavila povećanje plaća direktorima komunalnih društava za 30 posto, pa će one biti u rangu onih zamjenika gradonačelnika, odnosno u iznosu oko 3.500 eura. To bi bio i motiv, smatra, za kandidaturi najboljih kadrova, obzirom je dogovoreno raspisivanje javnih natječaja za prve ljude svih komunalna društva osim Energa. Do kraja godine, najavljuje Rinčić, trebali bi biti poznati čelni ljudi gradskih tvrtki, a angažirat će i head hunting agencija za pronalaženje najboljeg kadra u cijeloj Hrvatskoj.

– Gradske tvrtke su Autotrolej, Čistoća, Kozala, Poslovni sustavi, Rijeka plus, Energo i Vodovod i kanalizacija. Osim Energa, pokrenuta je procedura za objavu i provedbu javnih natječaja za direktore i nadamo se da će u rujni ili listopadu biti dovršen izbor direktora. Kao prvi grad u Hrvatskoj angažirat ćemo profesionalnu agenciju za traženje zaposlenika, kao što je to standard u privatnom sektoru. Isključivi je cilj takve odluke pronalazak najboljih kandidata u Hrvatskoj koji imaju iskustvo, integritet, viziju koja će se poklapati s vizijom Grada Rijeke za vođenje javnih sustava na najvišoj razini i u skladu s potrebama građana Rijeke - kazala je gradonačelnica. Dodala je da uz adekvatnu naknadu mogu privući ljude s odgovarajućim kompetencijama.

-Nadamo se da će novi direktori biti na radnim mjestima do kraja godine. Imenovano je dvoje vršitelja dužnosti direktora, u Autotroleju Dijana Trošelj, a u Rijeka plusu Vlado Mezak. Dijana Trošelj ima iskustvo na rukovodećim mjestima i radila je u Autotroleju jer je bila voditeljica odjela prodaje i poznaje sustav iznutra. Gospodin Vlado Mezak, doktor ekonomskih znanosti, poznat je kao čovjek koji je uspješno vodio Lučku upravu Rijeka, predavač je na Pomorskom fakultetu i obnašao je važne funkcije i uspješno vodio velike sustave. Oboje će obavljati posao vršitelja dužnosti do okončanja natječaja, ali moći će se i oni prijaviti na natječaj - dodala je I. Rinčić. Istaknuto je i da je na Skupštinama komunalnih društava predloženo i ukupno 18 novih članova nadzornih odbora. U odborima u kojima Grad ima više od dva predstavnika ostavljeno je jedno mjesto za članove političkih stranaka izvan vladajuće koalicije, što predstavlja iskorak prema većoj uključivosti i transparentnosti, rekla je gradonačelnica Iva Rinčić te istaknula da ove odluke otvaraju novu fazu u upravljanju gradskim resursima, na temelju stručnosti, odgovornosti i otvorenosti Najavila je da će treći pokušaj konstituiranje Gradskog vijeća Rijeke biti 7. kolovoza.