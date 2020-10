Rezultati dugo očekivanog istraživanja: Remdesivir ipak ne smanjuje smrtnost od koronavirusa

Lijek remdesivir ima vrlo malo utjecaja na preživljavanje kod oboljelih od Covid-19, stoji u dugo očekivanom kliničkom istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), što je veliki udarac za jedan od najperspektivnijih lijekova u borbi protiv zaraze novim koronavirusom.

Studija pod nazivom Solidarnost provedena je na 11 266 pacijenata na bolničkom liječenju i proučavala je utjecaj remdesivira te još tri lijeka na šanse za preživljavanje. Niti jedan lijek nije "značajno utjecao na mortalitet" ili smanjio potrebu za respiratorom, piše The Financial Times koji je imao uvid u studiju.

"Terapija remdesivirom, hydroxychloroquine, lopinavirom i interferonom ima vrlo malo učinka na mortalitet hospitaliziranih", kaže se u studiji koja još nije prošla recenziju. Također, lijek nije imao učinak niti na dužinu boravka u bolnici, iako to nije bila glavna svrha studije, piše the Financial Times.

Remdesivir je kao lijek protiv ebole razvila američka kompanija Gilead Sciences, a nakon početka pandemije novog koronavirusa te nakon travanjske studije američkog Nacionalnog zavoda za zdravstvo koja je pokazala da lijek skraćuje vrijeme oporavka od Covida-19 s 15 na 11 dana, dobio je djelomično odobrenje za korištenje u EU i SAD-u.

U srpnju je Gilead objavio podatke koji sugeriraju da lijek povećava šanse za preživljavanje, no to istraživanje nije pratilo randomizirano kontrolno istraživanje.

Iz tvrtke Gilead su kazali kako je the Financial Times objavio još nerecenziranu studiju te da rezultati koje oni citiraju nisu u skladu s velikim brojem randomiziranih studija koji potvrđuju kliničku korist lijeka. SZO je odbila komentirati nalaze.

Istraživanje učinka četiri potencijalna lijeka za koronavirus trajalo je od ožujka do početka listopada. U kraku ispitivanja koje se ticalo remdesivira sudjelovalo je 2750 pacijenata. Sudionici su primali remdesivir tijekom 10 dana - prvog dana dobili su dozu od 200 mg, a ostale po 100 mg.

Ranije ovog mjeseca, Europska komisija je s Gileadom potpisala okvirni ugovor o zajedničkoj nabavi lijeka Veklury - naziv robne marke za Remdesivir za 500 000 ciklusa liječenja, uz mogućnost povećanja za još 500 000 ciklusa liječenja. Cijena lijeka za petodnevno liječenje iznosi 2 340 dolara.

