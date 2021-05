Republikanski kandidat za predsjednika Amerike – crnac?

Afroamerički republikanski senator Tim Scott (55) posljednjih se dana prometnuo u jednog od najspominjanijih političara u Sjedinjenim Državama, i to nakon što je u svom govoru, na oduševljenje desnice, poručio: “Amerika nije rasistička država” .

Kao jedini republikanski senator crnac Scott oduševio je konzervativce i mediji su ga ubrzo svrstali među moguće kandidate za predsjednika 2024. što bi za demokrate i Joea Bidena, čiji su Afroamerikanci najčešće glasači, moglo dovesti u vrlo nezgodnu poziciju.

‘Na krivoj strani povijesti’

– Kada se Amerika ujedini, sposobna je napraviti velik progres, ali snažne sile žele nas podijeliti. Prije stotinu godina djecu su u učionicama učila da je boja njihove kože najvažnija karakteristika. Ako su izgledali na jedan način, bili su inferiorni. Danas djecu uče da ih boja njihove kože opet definira i, ako izgledaju na određen način, to znači da su tlačitelji – rekao je Scott referirajući se na Bidenovo obraćanje Kongresu. Time je osudio “kritičnu teoriju rase” koja se koristi sve češće u američkim školama te se obrušava na ideju da su svi ljudi jednaki bez obzira na to koje su boje kože, već grupe dijeli na tlačitelje i potlačene, najčešće prema boji kože.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL JOE BIDEN I KAMALA HARRIS Predsjednik i potpredsjednica SAD-a

Scott je opisao svoja iskustva s rasizmom zato što je crnac, ali je dodao: “Amerika nije rasistička država”.

– Od koledža do korporacija, od naše kulture ljudi financijski profitiraju i dobivaju moć tako što se pretvaraju da nismo ostvarili nikakav progres... Znate da je to pogrešno – rekao je Scott.

Scottov je govor doživio velike pohvale na desnici zato što je progovorio o temi koja uznemirava republikanske glasače te su zaredale analize u američkim medijima prema kojima su mu se nakon govora povećale šanse za ulazak u predsjedničku utrku 2024. S druge je strane od velikog dijela ljevice doživio kritike. Na internetu su one prerasle u uvrede označavajući Scotta kao “izdajnika svoje rase”.

Fox News piše da se sve češće u Republikanskoj stranci govori o njemu kao potencijalnom kandidatu na predsjedničkim izborima za tri godine. CNN je to pisao još u travnju prije govora koji je oduševio veliki broj glasača njegove stranke. Scottove šanse rastu, piše The Hill te navodi da se još radi o šarolikoj grupi potencijalnih kandidata koja bi se mogla natjecati protiv Bidena ili nekog drugog demokrata. Većina republikanskih birača još želi da to bude bivši predsjednik Donald Trump. Scott je inače većinom podržavao Trumpa, ali znao mu je kontrirati, posebno na pitanju reforme pravosuđa ili policije.

Na ljevici je Scott doživio velike kritike. Voditeljica MSNBC-ja Tiffany Cross rekla je da se Scott nalazi “na sramotno krivoj strani povijesti”. Korak naprijed otišli su mnogi aktivisti na Twitteru koji su Scotta počeli nazivati “Ujak Tim”, referirajući se na pojam “Ujak Tom” koji u slengu označava crnce koji su tijekom ropstva izdali druge Afroamerikance. Društvena mreža morala je blokirati upotrebu tog pojma. Scotta je jedan bijeli demokratski dužnosnik iz Teksasa nazvao “Oreo”, prema keksu koji je izvana crn, a iznutra bijel. Ispričao se, dao ostavku, a onda ju je tamošnja Demokratska stranka odbila.

Za mnoge je republikance to znak da se demokrati boje Scottove kandidature. Afroamerički su birači tradicionalno svrstani uz Demokratsku stranku, oko 90 posto njih na izborima obično glasa za ljevicu, i mnogi od njih vide glasanje za republikance kao nepostojeću mogućnost. Na izborima 2020. ipak je Trump povećao udio afroameričkih birača za 4 posto u odnosu na izbore četiri godine ranije. Isto tako, mnogi crni intelektualci, poput liberalnog lingvista Johna McWhortera, konzervativnog ekonomista Glenna Louryja, mladog autora Colemana Hughesa ili radijskog voditelja Larryja Eldera, zagovaraju tezu da SAD nije nužno rasistička država.

Samo trojica senatora crnci

Biden je i dalje vrlo popularan među afroameričkim biračima, posebno zbog suradnje s prvim crnim predsjednikom, Barackom Obamom kojemu je bio potpredsjednik.

Republikanska stranka nekada je bila ta za koju su premoćno glasali Afroamerikanci, dok je danas obrnut slučaj. Republikanska je stranka tako dala prvog crnog senatora Hiram Revels još 1870., te prvog izabranog senatora Edwarda Brookea 1967. (do početka 20. stoljeća senatori nisu bili direktno izabrani). U ovom trenutku, samo su trojica crnaca u Senatu, uz Scotta to su demokrati Cory Booker te Raphael Warnock.