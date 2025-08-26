Naši Portali
10 GODINA OD POVIJESNOG 'USPJET ĆEMO!'

Rekordna zaposlenost, eksplozija silovanja i napada nožem, AfD postao vodeća stranka

Autor
Antonio Mandir
26.08.2025.
u 15:43

Produbljuju se rovovi u njemačkom društvu, sad je na kancelaru Friedrichu Merzu, koji nikada nije bio u ljubavi s Angelom Merkel, da preokrene trendove

"Njemačka je snažna zemlja. Motiv s kojim pristupamo ovim pitanjima mora biti: Toliko smo toga postigli – uspjet ćemo!" Kazala je 31. kolovoza 2015. tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel, a izjava "wir schaffen das!" (u hrvatskom prijevodu "uspjet ćemo" ili "mi to možemo") odnosila se na prihvat i integraciju više od milijun migranata iz Sirije i iz drugih zemalja Azije i Afrike. Danas, deset godina kasnije, "wir schaffen das!" već se nalazi u povijesnim udžbenicima i za većinu je Nijemaca prva asocijacija na bivšu kancelarku. Koliko je Njemačka uspjela u integraciji ljudi koji su u migrantskom valu preko Hrvatske, Slovenije i Mađarske, nezabilježenom u novijoj povijesti, toga kasnog ljeta 2015. preplavili najmoćniju europsku državu?

Ključne riječi
AfD integracija migranti Merkel

Komentara 4

Pogledaj Sve
SL
Sludničari
16:38 26.08.2025.

Mišljenja sam da je Njemačka nepovratno uništena. Mogu samo usporiti propast ili pokrenuti novi rat.

Avatar IvanR
IvanR
16:07 26.08.2025.

Uvijek su bili pudlice - samo ih Afd može izvući.

AP
Andrej.Plenkovic
16:11 26.08.2025.

Komitet 300 je vrhunski odradio posao. Na zalost nikako da dobijem pozivnicu a izvršavam sve naloge.

