Rekordna zaposlenost, eksplozija silovanja i napada nožem, AfD postao vodeća stranka

"Njemačka je snažna zemlja. Motiv s kojim pristupamo ovim pitanjima mora biti: Toliko smo toga postigli – uspjet ćemo!" Kazala je 31. kolovoza 2015. tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel, a izjava "wir schaffen das!" (u hrvatskom prijevodu "uspjet ćemo" ili "mi to možemo") odnosila se na prihvat i integraciju više od milijun migranata iz Sirije i iz drugih zemalja Azije i Afrike. Danas, deset godina kasnije, "wir schaffen das!" već se nalazi u povijesnim udžbenicima i za većinu je Nijemaca prva asocijacija na bivšu kancelarku. Koliko je Njemačka uspjela u integraciji ljudi koji su u migrantskom valu preko Hrvatske, Slovenije i Mađarske, nezabilježenom u novijoj povijesti, toga kasnog ljeta 2015. preplavili najmoćniju europsku državu?