Recepcija bez osoblja, kroz hotel vas vodi QR kod

Prvi domaći automatizirani hotel goste je trebao primiti već ovog proljeća. Financiranje, međutim, nije išlo prema početnoj zamisli pa se planovi o otvorenju hotela s pedesetak smještajnih jedinica u Osijeku, u kojem će gotovina biti potpuno beskorisna, odgađaju za sredinu iduće godine. U automatiziranom hotelu s 49 soba i penthausom na vrhu, restoranom, bazenom i spa centrom te konferencijskom dvoranom za 150 ljudi, sobe će i dalje održavati sobarice, a ne roboti, ali umjesto recepcije posjetitelje će dočekivati – dva pulta s ekranima.

Zvat će se HOP IN

Nakon skeniranja osobne iskaznice gostu će uređaj isporučiti ključ ili njegov QR kod uz pomoć kojeg će registrirati sve hotelske usluge, od jutarnje kave do masaže ili, recimo, korištenja spa tretmana. Na kraju se, naravno, plaća karticom. Izbornik će, inače, biti individualiziran, u skladu s preferencijama svakog gosta, soba se bira i bukira prije dolaska, a putem hotelske aplikacije, među ostalim, rezervirat će se spomenuta masaža, korištenje spa tretmana i sl. Netko od zaposlenih sve će pratiti od 0 do 24 sata, da priskoči ako tehnologija zakaže.

Inače, automatiziran će biti niz hotelskih procesa koje gost i ne vidi, a kojih je to razmjera, pokazuje podatak da će, umjesto prosječno potrebnih četrdesetak zaposlenih za takav objekt, biti dovoljno upola manje. Investicija je vrijedna oko devet milijuna eura, kostur objekta već postoji, nekad je služio kao upravna zgrada tvrtki Panonija, a tijekom ovog mjeseca počinje postavljanje instalacija i uređenje podova. Hotel će imati solare, dizalice topline, skupljat će se i kišnica... Ime budućeg osječkog hotela bit će HOP IN, što je ime i domaće tvrtke investitora iza koje stoji tvrtka Cras, odnosno osječka obitelj Viszmeg. Financije se, nakon što je na jednom natječaju za EU sredstva ponestalo novca da se financira i ovaj projekt, rješavaju tzv. zelenim kreditima HBOR-a koji, pod uvjetom da se ostvari ušteda energije prema zadanim parametrima, omogućavaju povrat do 50 posto glavnice.

Novi osječki hotel s visoko integriranom tehnologijom nalazi se u susjedstvu osječkog trgovačkog centra Avenue Mall, a vizija vlasnika uključuje i povezivanje s lokalnim proizvođačima namještaja i svih ostalih elementa potrebnih za uređenje interijera. Svaka bi soba praktički trebala biti izložbeni prostor dobavljača, a svi će proizvodi imati QR kodove za brz pristup informacijama o proizvođaču.

Personalizirana usluga

– Zna se dogoditi da se gostu svidi neki komad hotelskog namještaja ili opreme, ovime ga se povezuje s proizvođačem i potencijalno potiče domaća proizvodnja – kaže Krešimir Bajamić, izvršni direktor Crasa te napominje da će hotelska usluga biti maksimalno personalizirana. – Sustav se fokusira na prikupljanje informacija od gosta već pri rezervaciji, a onda mu, u skladu s njegovim potrebama i željama, nudi sadržaje koji bi ga mogli zanimati. Od restorana i lokalnih događanja do mogućnosti da se bavi nekom fizičkom aktivnošću itd. Marketinški tim HOP IN-a svakodnevno će pratiti sva događanja u Osijeku i okolici kako bi gostima osigurao najnovije i relevantne informacije prilagođene njihovim interesima, što će im omogućiti da budu u tijeku s najnovijim zbivanjima u gradu i da iskoriste sve što destinacija nudi – kaže Bajamić.

Naš sugovornik ističe da će, iako je naglasak na automatizaciji, a izravan kontakt s gostima minimiziran, osoblje imati ključnu ulogu. Ciljana publika budućeg hotela ponajprije su poslovni putnici, ali i aktivni gosti, kao i općenito sportski entuzijasti. Osoblje će biti pažljivo birano i imat će, kaže, itekako važnu ulogu.

