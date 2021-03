Razumna je nada da će EU u svibnju doći do 100 milijuna doza cjepiva

Postoji razumna nada da će količina isporučenog cjepiva protiv koronavirusa u Europskoj uniji u svibnju doseći 100 milijuna doza.

EU je optimističan i očekuje “snažan rast broja doza” – od 14 milijuna doza, koliko ih je isporučeno u siječnju, na 60 milijuna do kraja ožujka te potom na 100 milijuna mjesečno od svibnja, a cilj je do kraja 2021. doseći godišnji proizvodni kapacitet od dvije do tri milijarde doza. Dio je to prezentacije koju je veleposlanicima država članica pri EU predočio povjerenik za unutarnje tržište i voditelj radne skupine za cjepivo Thierry Breton.

Tim tempom bio bi postignut cilj da se procijepi stanovništvo i dosegne imunitet krda do sredine srpnja, rečeno je. Na sastanku je pokazana detaljna analiza europskih proizvodnih kapaciteta po proizvođačima i pogonima te najavio kako Europska komisija priprema veliki događaj na kojem će – za sada – sudjelovati 312 zainteresiranih tvrtki, proizvođača i dobavljača cjepiva, ali samo one koje imaju proizvodne pogone u EU, koje će izravno razgovarati s europskim dužnosnicima.

Time bi se trebala prevladati uska grla u proizvodnji cjepiva koja se prelijevaju na isporuku. Bretonove ideje za rješavanje problema ograničenih kapaciteta proizvodnje uključuju i podršku stvaranju novih kapaciteta, razgovore s trgovinskim partnerima o globalnim lancima opskrbe te već spomenute bilateralne kontakte s proizvođačima i dobavljačima.