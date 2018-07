Razbojnici pljačkali stan na 13. katu, policija ih čekala u prizemlju

Četvorica kradljivaca uhićena su tijekom neuspješne provale u stan na 13. katu zgrade u Splitu.

Policija je u Dobrilinoj ulici intervenirala brzo nakon dojave susjeda i ispred zgrade su se pojavila četvorica policajaca. Uskoro se pojavio i pojačanje te su u oko podneva provalnici u ''marici'' odvedeni u postaju, javljaju 24 sata.

Neslužbeno doznaju da se radi o državljanima Bugarske kojima ovo nije prva provala. Policijska intervencija odvijala se filmskom brzinom: ispred ulaza u Dobrilinoj br. 5, nekoliko minuta nakon dojave, dvojica policajaca blokirala su izlaz, dok su dvojica otišla dizalom do 13. kata. Pokazala se to kao dobra odluka, jer su gore zatekli razvaljena vrata, dok su se trojica provalnika spuštala stubama, no pali su u ruke policajcima na glavnim vratima.



Peti je uhićen u automobilu koji je bio stotinjak metara dalje. Pronađen je odvijač i ostali provalnički alat, a tek će se istragom utvrditi koliko su već stanova orobili uhićeni mladići.