Ravnateljima srednjih škola predstavljen Walk the Global Walk

Novi EU projekt Istarske županije Walk the Global Walk predstavljen je ravnateljima istarskih srednjih škola. Bila je to prigoda za predstavljanje aktivnosti, ciljeva i prioriteta projekta, koji se bavi promoviranjem Ciljeva održivog razvoja koje su članice Ujedinjenih naroda usvojile 2015. godine, s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Projekt će u svom fokusu tijekom tri školske godine imati sljedeće ciljeve održivog razvoja - Održivi gradovi i zajednice, Zaštita klime i Mir te pravda i snažne institucije.

Projektom se želi doprinijeti razvoju kritičke svijesti mladih o miru, ljudskim pravima i razvojnim pitanjima, s kojima se suočava svijet te potaknuti i nadahnuti mlade da šire tu svijet među svojim vršnjacima. Proračun projekta iznosi 3.180.083,93 eura, od čega je oko 185.000 eura za Istarsku županiju. Predlagatelj projekta je Regija Toscana, a provodi ga u suradnji s 19 partnera iz 11 zemalja.

Projektom su predviđene brojne aktivnosti za srednjoškolce. Edukativnim radionicama razvit će se materijali koji će biti dostupni za korištenje nastavnicima, edukatorima, trenerima i mladim liderima za poticanje znanja, vještina i stavova u skladu s Ciljevima održivog razvoja (COR) i pristupom ljudskih prava. Uz podršku organizacija civilnog društva, provest će se trening o specifičnim temama COR-a i metodološkom pristupu globalnog građanstva, gdje će se nastavnici pripremiti za samostalno provođenje radionica za učenike. Projektom se, također, predviđaju radionice za mlade lidere u sklopu kojih će se detaljnije obrađivati teme vezane za Ciljeve održivog razvoja.

Svojevrsna središnja aktivnost projekta je organizacija Globalne šetnje u svakoj od lokalnih zajednica projektnih partnera čime se želi podići svijest o bitnim razvojnim pitanjima ključnim za održiv razvoj društva i Zemlje. Učenici će hodajući nekoliko kilometara centrima gradova i pogovarajući o temi održivog razvoja koja se obrađuje pojedine školske godine, svojoj lokalnoj i regionalnoj zajednici približiti ovu specifičnu temu i potaknuti raspravu i rješavanje gorućih vezanih problema.