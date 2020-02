Ravnatelj gimnazije u Sisku o inspekciji zbog afere New York: 'Ne znam zašto dolaze'

"Svime ovime nije nastala nikakva financijska šteta za školu, danas sam imao i sjednicu školskog odbora kojima sam sve predočio i pojasnio te im pokazao svu dokumentaciju koja to dokazuje. Dakle, škola nije oštećena, sve je zakonito i sve sam to spremio i za inspekciju koju očekujemo u školi", rekao nam je prof. Božidar Dujmić, ravnatelj Gimanzije Sisak, i jedan od nesuđenih putnika na već svima poznato putovanje srednjoškolskih ravnatelja u New York, a kojeg su nakon medijskih natpisa neki ravnatelji otkazali.

Epilog planiranog šestodnevnog stručnog usavršavanja u New Yorku koji je uključivao tek jedan stručni obilazak škole i tamošnje uprave za školstvo jest da je od planirana 22 putnika, 12 ravnatelja, nakon traženja Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja koji su bili i organizatori putovanja, odustalo od puta koje je trebalo, većinom, biti na račun škole. No, u New York je ipak otišlo sedam ravnatelja škola i učeničkih domova, dvije zaposlenice Osječko-baranjske županije te pomoćnica ravnatelja iz Agencije za strukovno obrazovanje.

Stoga je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatražilo očitovanje od svih ravnatelja i škola, nakon čega je, nezadovoljna tim očitovanjima, najavila slanje inspekcije u njih tri: Gimnaziju Dubrovnik, Gimnaziju Sisak i Hotelijersko-turističku školu u Opatiji.

Ministarstvo je i naložilo da se u svim školama čiji su ravnatelji planirali ili su otišli u New York sazove sjednica školskih odbora s temom rješavanja eventualnih šteta za školski proračun, jer su mnogi ravnatelji govorili da put financiraju upravo škole koje će nekima isplatiti i dnevnice.

„Nije mi poznato zbog čega inspekcija ide u ove tri škole, među kojima i našu", rekao nam je u petak, nakon održane sjednice školskog odbora ravnatelj Dujmić na naše pitanje zbog čega inspekcija ne ide u sve škole, već samo tri. Pitali smo ga i što će biti s novcem koji je uplaćen za putovanje.

„To ćemo još vidjeti. To treba riješiti Udruga hrvatskih srednjošjkolskih ravnatelja preko kojih se planiralo putovaje", dodaje ravnatelj sisačke Gimnazije koji, ponovimo, u New York u konačnici otišao nije.

Kako stvari stoje, prema odredbama ugovora turističke agencije preko koje se išlo u New York, novac se u punom iznosu ne vraća u slučaju odustajanja od putovanja. Cijene putovanja bile su 13.000 kuna za smještaj u dvokrevetnim te 18.000 za jednokrevetne sobe tako da će škole, prema svemu sudeći, ostati bez tih iznosa bili njihovi ravnatelji u New Yorku ili od tog puta odustali.