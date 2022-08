važna je ušteda energije

Stručnjak upozorava: 'Mnogi nisu svjesni, ako uštedimo danas imat ćemo punija skladišta na jesen i zimu'

Opskrbljivači mogu do neke razine amortizirati udar, ali ne mogu prodavati energiju po manjoj cijeni nego je nabavljaju. To nije održivo i dovest će do problema. Način na koji će se povećani trošak preliti između kućanstva, poduzetnika, energetskog sektora ili državnog proračuna ovisit će o mjerama Vlade- kazao je Dražen Jakšić.