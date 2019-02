'Ravnatelj bi trebao ići na odmor, zastarjela mu je tehnologija u mozgu'

Adem Shala, otac zadarske učenice kojoj je školski kolega tijekom nastave na ruci žigosao slovo "U", danas je poručio kako bi ravnatelj Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar Jozo Dragić trebao otići na odmor jer više nije ravnatelj za tu školu.

Shala je rekao da je njegova kći danas primila još jednu prijetnju od druge osobe koja nije u tom odjelu škole.

- Pokušao sam dobiti ravnatelja pet šest puta nisam ga mogao dobiti, probao sam razrednicu nisam mogao, i na kraju sam vidio da nema druge nego ići na policiju - rekao je Shala.

Pogledajte izjavu Adema Shale:

[video: 29348 / ]

Dečko joj je prijetio da više ne smije izaći ni u svom kvartu.

- I ona se bojala više da izađe vani i zato sam ja danas morao ići u policiju - rekao je Shala, dodajući da je policija odradila dobar posao i da je sad jedna osoba na sudu.

Shala je rekao kako je njegova kći upitana zašto radi za policiju i da joj je poručeno da pripazi, da neće smjeti izaći u kvartu, a kamoli u školi.

- Bila je s još dva učenika, s prijateljima, išli su po marendu, onda je taj tip jednoga gurnuo, ova druga mala je rekla neka se smiri, a on je rekao neka odu ća odmah ili će im biti još gore - rekao je Shala.

Prepričao je i svoj razgovor s ravnateljem Dragićem.

- On je rekao da to nisu neki problemi, ne moramo o tome razgovarati puno... Ja sam rekao da nije problem samo to što je to moje dite, već da se stopira problem nasilja u školama - rekao je Shala.

- Meni se čini da bi ravnatelj trebao ići na odmor jer on više nije ravnatelj za tu školu, ja mislim da je njemu zastarjela tehnologija malo, i u mozgu i u svemu - rekao je Shala.

Pogledajte i video izjave ravnatelja:

[video: 29334 / ]

- Ne može biti ravnatelj od kojega je učenik sposobniji - dodao je.

Hoće li slati dijete u školu, pitali su ga novinari.

- Zabrinut jesam, ali svoje dijete neću stopirati, ona mora ići u školu. Ako treba biti žrtva nasilja, bit će do kraja - rekao je Shala, zahvaljujući policiji i novinarima na pomoći.

- Nećemo odustati, to se mora jednom riješiti - rekao je.

Pogledajte video Shale i njegove kćeri: