Raukar: Obranili smo planinarske domove

Nakon pritiska struke, građana i politike i naše peticije za spas planinarskih domova koja je prikupila gotovo 23 tisuće potpisa građana, Vlada je izmijenila sporni članak 16. Nacrta prijedloga zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Pohvalile su se jučer time na konferenciji za medije zastupnica Možemo u Saboru Urša Raukar i zastupnica Možemo u Primorsko-goranskoj županiji Morena Lekan. Podsjetile su kako je Možemo, još dok je prijedlog Zakona bio u javnoj raspravi, upozoravao na neodržive i nerealne stavke vezane uz planinarsku infrastrukturu.

– Kako smo u suradnji s građanima obranili naše plaže, tako smo i opet u suradnji s građanima obranili planinarske domove i kuće od iracionalne komercijalizacije i vratili ih onima koji su ih gradili i desetljećima održavali – planinarima – kazala je Urša Raukar. Temeljni problem prijedloga zakona o planinarskoj infrastrukturi, rečeno je na konferenciji, bilo je elementarno nerazumijevanje svrhe i cilja planinarskih domova, kuća i skloništa, a to je u prvom redu sigurnost planinara i ostalih građana u planinama, kao i činjenica da su to referentna mjesta za HGSS.

– Prijedlog je predviđao i mogućnost potpuno nerazumne komercijalizacije s nevjerojatnim iznosima od milijun do milijun i pol eura zakupnine, što je potpuno nerealno s obzirom na to da je većina tih objekata sagrađena na teško dostupnim mjestima, potpuno nepogodnima za bilo kakvu komercijalizaciju. To zato otvara prostor sumnji da bi se netko "spretan" mogao okoristiti takvim zakonskim rješenjima i neku kuću ili dom pretvoriti u privatnu oazu – kazala je Raukar.

Zastupnica Možemo u Primorsko-goranskoj županiji Morena Lekan dodala je kako zakon ima još prostora za unapređenje i da je još dosta problema ostalo, poput onog da se o formiranju cijena zakupa ne govori ništa, osim da će se uvjeti donijeti u zasebnom pravilniku.

– Sigurno ćemo po donošenju novog zakona tražiti i popisivanje objekata, utvrđivanje njihova stanja te izradu liste prioriteta za obnovu te inzistirati na proaktivnosti države – kazala je Lekan. ​