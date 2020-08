Rat u oporbi: Desni taktikom lijevih napadaju zbog donacija

Ni sjeli pravo nisu, a već se zakvačili – još od konstituirajuće sjednice Sabora jedni protiv drugih nešto imaju Most i Možemo!, koji su i ljetnu stanku u parlamentu iskoristili da bi se još malo “podbadali”. Točnije, iskoristio je Most, iz kojeg su najprije Miro Bulj, pa onda i Nikola Grmoja, istaknuli da zeleno-lijevo koaliciju financira Emil Tedeschi, kojeg je sam Bulj često već i prije spominjao u svojim saborskim izlaganjima u kontekstu novca za obranu Sinja u ratu koji je “nestao”. Ali, krenimo ispočetka.

Platit će ili neće

Čili i vedri stigli su zastupnici na prvu saborsku sjednicu, s koje se Grmoja odmah na Twitteru požalio da mu je Tomislav Tomašević prijetio zbog toga što je ovaj na N1 kazao da “Možemo! treba još političkog iskustva”. – Kaže mi na ulazu da ću platiti zbog nastupa na televiziji, izgleda da bi ovi iz Štaba određivali što tko smije govoriti – kazao je Grmoja, dok je Tomašević objasnio da nije rekao kako će bilo tko išta platiti, a i cijela je izjava bila u šali.

– Grmoja i ja komuniciramo zafrkantski, ovo doista nije bilo ništa zlonamjerno, ali on sad traži medijsku pozornost. Nije to bio nikakav fajt – zaključio je tad Tomašević, čija se platforma prije nekoliko dana opet našla na Grmojinoj meti. – Financijska izvješća Zaklade Solidarna dokazuju da Emil Tedeschi podmazuje ekipu iz Možemo već godinama – kazao je Grmoja pa, aludirajući na činjenicu da je temu već otvorio kolega mu, dodao “alkar Miro Bulj ponovno u sridu”. Kazao je i da “treba sad pitati tajkunsku ljevicu što kažu o milijun i 400 tisuća maraka koje je Emil otuđio, a koje su bile namijenjene obrani Sinja i kupnji oružja”, na što su iz Možemo! odgovorili da se jednostavno neće baviti nikakvim prepucavanjima jer “imaju posla”. Zašto su se baš namjerili jedni na druge, pogotovo s obzirom na to da su obje stranke oporbene te, iako različitog svjetonazora, na izbore privukle mlađe i visokoobrazovane birače?

– Most i Možemo! žele se biračima predstaviti kao brana protiv ideološki suprotnog tabora i jedni drugima, zapravo, služe kao strašilo ili babaroga. Mostovci žele rast platforme Možemo! prikazati kao opasnost za društvo i državu te okupiti oko sebe sve kojima je otpor radikalnoj ljevici važan, dok Možemosi i njihovi sadašnji te potencijalni birači u Mostu vide ne kakvu reakcionarnu, klerikalnu opciju, pa je zato i njima oportuno s vremena na vrijeme podgrijati taj sukob – objašnjava komunikacijski konzultant Mate Mijić pa dodaje kako HDZ i SDP novim lijevim i desnim opcijama sve teže mogu poslužiti kao strašilo. HDZ se, govori Mijić, s Plenkovićem na čelu približio centru, a SDP je razvodnjena ljevica u očitom padu. – Evidentno je da su Emil Tedeschi i njegova Adriatic grupa financirali projekte Zaklade Solidarna u kojoj su participirali neki od glavnih aktera političke platforme Možemo!. Vjerujem da su u Mostu problematizirali ovo pitanje kako bi skrenuli pozornost javnosti na ono što oni smatraju licemjerjem kod glavnih ljudi platforme Možemo!. Zagovarati demokratski socijalizam, društvenu pravednost i borbu protiv nepotizma i korupcije, a onda prihvaćati izdašne donacije od tranzicijskog tajkuna, to bi dijelu birača moglo izazvati određenu sumnju u politički i ljudski integritet Možemosa – objašnjava Mijić pa dodaje kako nije siguran hoće li igranje na tu kartu Grmoji i društvu “upaliti”.

Most se želi pozicionirati

– Ljevica već godinama radi pritisak radi otkrivanja privatnih donatora katoličko-konzervativnih udruga i referendumskih inicijativa pa im to nije urodilo naročitim plodovima. Mislim da će isto biti i s ovim Mostovim pokušajem. Novost je to da je desni dio spektra usvojio dosadašnju taktiku ljevice. Sudeći po trendovima na Zapadu, slijedi nam totalni kulturni rat – kaže Mate Mijić, dok politička analitičarka Ankica Mamić ističe kako trenutačna interakcija Mosta i Možemo! pokazuje da se, bez obzira na to što su obje stranke oporba, žele pozicionirati kao oni koji se bore protiv netransparentnosti i sukoba interesa. Mostov odnos prema Tedeschiju poznat je odavno, ističe Mamić, a kad se ta njihova fiksacija razvodni, neće više imati razloga za napad na Možemo!. – Nemaju inače razloga jer te dvije stranke nemaju nikakvog načina da jedni drugima uzmu birače. Eventualni bi se sukob još mogao dogoditi u Zagrebu jer Most je najavio da se ondje želi pozicionirati, što bi preko leđa Možemo! možda i mogao – kaže Mamić.