HITNO AŽURIRAJTE UREĐAJ

WhatsApp uskoro prestaje raditi na milijunima uređaja: Provjerite je li vaš među njima

VL
Autor
Eva Berišić
04.05.2026.
u 21:02

Razvoj novih funkcionalnosti zahtijeva napredniji hardver i suvremeniji softver, dok starije verzije sustava često ne mogu zadovoljiti takve zahtjeve.

Od 8. rujna 2026. godine WhatsApp prestaje podržavati starije verzije Android sustava, što bi dijelu korisnika moglo uzrokovati ozbiljne probleme, uključujući i gubitak podataka ako ne reagiraju na vrijeme.

Kako navodi WABetaInfo, aplikacija će ubuduće raditi isključivo na uređajima s Androidom 6 ili novijim verzijama. Korisnici koji imaju starije sustave već dobivaju obavijesti unutar same aplikacije o nadolazećim promjenama.

Stručnjaci savjetuju nekoliko ključnih koraka kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Prije svega, preporučuje se izrada sigurnosne kopije razgovora putem Google Drive ili lokalno na uređaju. Također, oni koji žele nastaviti koristiti aplikaciju morat će ažurirati operativni sustav ili razmisliti o kupnji novijeg uređaja.

Važno je naglasiti da će bez tih koraka aplikacija nakon zadanog roka jednostavno prestati raditi. S druge strane, korisnici Apple uređaja zasad nemaju razloga za zabrinutost. WhatsApp će i dalje bez poteškoća funkcionirati na iOS sustavima od verzije 15.1, kao i na iPadOS 15.1 i novijima, Fenix Magazin.

U pozadini ove odluke stoje tehnički razlozi. Razvoj novih funkcionalnosti zahtijeva napredniji hardver i suvremeniji softver, dok starije verzije sustava često ne mogu zadovoljiti takve zahtjeve. To dodatno otežava programerima implementaciju novih opcija i održavanje stabilnosti aplikacije.

