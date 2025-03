Raste napetost u Europi, neke zemlje u tajnosti pregovaraju: 'Ovisile su o SAD-u, a sada dolaze k nama'

Europski proizvođač raketa MBDA bilježi sve veći broj upita od vojski u regiji jer zemlje razmatraju smanjenje svoje ovisnosti o oružju proizvedenom u SAD-u. Izvršni direktor Eric Béranger izjavio je da od početka godine vodi sve više razgovora s predstavnicima zemalja – čija imena nije želio otkriti – usred strahova da se Washington povlači iz svoje tradicionalne uloge konačnog jamca sigurnosti Europe. "Konzultiraju nas zemlje koje su povijesno uvijek ovisile samo o američkim sposobnostima, a sada dolaze k nama i traže savjet", rekao je u intervjuu za Financial Times.

MBDA, najpoznatija po proizvodnji krstarećih raketa dugog dometa Storm Shadow/Scalp koje su korištene u Ukrajini, proizvodi niz raketa za zračne, kopnene i pomorske snage, prvenstveno za francusku, britansku i talijansku vojsku, ali i za druge. Tvrtka je jedna od rijetkih istinski prekograničnih obrambenih kompanija u Europi, a u vlasništvu su je britanski BAE Systems i Airbus, koji drže po 37,5 posto udjela, te talijanski Leonardo, koji drži preostali dio.

