Moskva uputila oštro upozorenje Zapadu: 'Strane snage u Ukrajini bit će legitimne mete'

Rusija je u srijedu objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih multinacionalnih snaga u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.

Zapadni saveznici u proukrajinskoj "Koaliciji voljnih" sastali su se ovog tjedna u Parizu i potvrdili namjeru da rasporede snage nakon prestanka borbi, kako bi umirili Ukrajinu i pomogli joj da obnovi svoju vojsku. Također su rekli da će se u nadolazećim mjesecima održati vježbe kako bi se demonstrirala sposobnost djelovanja planiranih snaga, poznatih kao Multinacionalne snage za Ukrajinu (MNF-U).

"U tom kontekstu, želimo ponoviti da je raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata iz zemalja takozvane Koalicije voljnih u Ukrajinu neprihvatljivo za našu zemlju", rekla je novinarima Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova. "Ponavljam: to bi de facto značilo stranu intervenciju i eskalaciju prijetnji sigurnosti Rusije. Takve bismo jedinice smatrali legitimnim vojnim ciljevima", naglasila je Zaharova.

Spokeswoman of Russia's Foreign Ministry Maria Zakharova attends a session of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Saint Petersburg, Russia June 19, 2025. REUTERS/Anton Vaganov Photo: ANTON VAGANOV/REUTERS Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS

Koaliciju voljnih čini 35 zemalja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer na odlasku Keir Starmer predvode inicijativu koju čine saveznici Ukrajine, uglavnom europski, a cilj joj je pružiti "sigurnosna jamstva" Kijevu u okviru eventualnog mirovnog sporazuma s Rusijom. Ukrajinski vojnici s vojnicima iz zemalja koalicije, uključujući hrvatske specijalne policajce, sudjelovali su u utorak u Parizu u velikom vojnom mimohodu na nacionalni praznik 14. srpnja.