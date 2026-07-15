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ESKALACIJA NAPETOSTI

Moskva uputila oštro upozorenje Zapadu: 'Strane snage u Ukrajini bit će legitimne mete'

Russian President Putin chairs Security Council meeting in Moscow
Foto: Pavel Byrkin/REUTERS
1/3
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
15.07.2026.
u 17:20

Zapadni saveznici u proukrajinskoj "Koaliciji voljnih" sastali su se ovog tjedna u Parizu i potvrdili namjeru da rasporede snage nakon prestanka borbi, kako bi umirili Ukrajinu i pomogli joj da obnovi svoju vojsku

Rusija je u srijedu objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih multinacionalnih snaga u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.

Zapadni saveznici u proukrajinskoj "Koaliciji voljnih" sastali su se ovog tjedna u Parizu i potvrdili namjeru da rasporede snage nakon prestanka borbi, kako bi umirili Ukrajinu i pomogli joj da obnovi svoju vojsku. Također su rekli da će se u nadolazećim mjesecima održati vježbe kako bi se demonstrirala sposobnost djelovanja planiranih snaga, poznatih kao Multinacionalne snage za Ukrajinu (MNF-U).

"U tom kontekstu, želimo ponoviti da je raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata iz zemalja takozvane Koalicije voljnih u Ukrajinu neprihvatljivo za našu zemlju", rekla je novinarima Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova. "Ponavljam: to bi de facto značilo stranu intervenciju i eskalaciju prijetnji sigurnosti Rusije. Takve bismo jedinice smatrali legitimnim vojnim ciljevima", naglasila je Zaharova. 

St. Petersburg International Economic Forum
Spokeswoman of Russia's Foreign Ministry Maria Zakharova attends a session of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Saint Petersburg, Russia June 19, 2025. REUTERS/Anton Vaganov Photo: ANTON VAGANOV/REUTERS
Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS

Koaliciju voljnih čini 35 zemalja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer na odlasku Keir Starmer predvode inicijativu koju čine saveznici Ukrajine, uglavnom europski, a cilj joj je pružiti "sigurnosna jamstva" Kijevu u okviru eventualnog mirovnog sporazuma s Rusijom. Ukrajinski vojnici s vojnicima iz zemalja koalicije, uključujući hrvatske specijalne policajce, sudjelovali su u utorak u Parizu u velikom vojnom mimohodu na nacionalni praznik 14. srpnja.

FOTO Plenković doputovao u Kijev, u šesti posjet Ukrajini od početka ruske agresije
Russian President Putin chairs Security Council meeting in Moscow
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Ključne riječi
Ukrajina rat u Ukrajini Rusija koalicija voljnih

Komentara 8

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CC
Ciribu_ciribaa
17:49 15.07.2026.

Nažalost situacija je jako ozbiljna mislim da je jako opasno vrjeme.U slučaju rata nikome neće bit dobro možemo svi nosit gaće na stap.Hvala Bogu, mi u tome ne učestvujemo jer imamo predsjednika koji nas odvlači od rata.Zoki je dobro skužioio kako stvari stoje i zato nije poslao vojnike u Pariz..Nek idu ovi iz misije rupe što kmece ovdje.

KA
karlomilic89
18:08 15.07.2026.

Plenkoviću je sad sve jednostavno, uz Vučića, iza Vučića, s Vučićem, za Vučićem.

EU
eurofil55
17:48 15.07.2026.

"Srećom mi nismo dio te koalicije voljnih za rat protiv Rusije, zahvaljujući mudrom i domoljubnom predsjedniku. Ne tako davno, dron je sletio u studentski dom u Zagrebu. Kažu da je letio iznad članica NATO-a i Srbije i da ga nitko nije ni pokušao srušiti. Kažu i da su ga poslali kao znak upozorenja. Toliko o tome koliko ste sigurni. Ukrajinski vojnici s vojnicima iz zemalja koalicije, uključujući hrvatske policajce, sudjelovali su u utorak u Parizu u velikom vojnom mimohodu na francuski nacionalni praznik 14. srpnja."

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