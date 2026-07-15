Moskva uputila oštro upozorenje Zapadu: 'Strane snage u Ukrajini bit će legitimne mete'

Rusija je u srijedu objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih multinacionalnih snaga u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
Zapadni saveznici u proukrajinskoj "Koaliciji voljnih" sastali su se ovog tjedna u Parizu i potvrdili namjeru da rasporede snage nakon prestanka borbi, kako bi umirili Ukrajinu i pomogli joj da obnovi svoju vojsku. Također su rekli da će se u nadolazećim mjesecima održati vježbe kako bi se demonstrirala sposobnost djelovanja planiranih snaga, poznatih kao Multinacionalne snage za Ukrajinu (MNF-U).
"U tom kontekstu, želimo ponoviti da je raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata iz zemalja takozvane Koalicije voljnih u Ukrajinu neprihvatljivo za našu zemlju", rekla je novinarima Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova. "Ponavljam: to bi de facto značilo stranu intervenciju i eskalaciju prijetnji sigurnosti Rusije. Takve bismo jedinice smatrali legitimnim vojnim ciljevima", naglasila je Zaharova.
Koaliciju voljnih čini 35 zemalja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer na odlasku Keir Starmer predvode inicijativu koju čine saveznici Ukrajine, uglavnom europski, a cilj joj je pružiti "sigurnosna jamstva" Kijevu u okviru eventualnog mirovnog sporazuma s Rusijom. Ukrajinski vojnici s vojnicima iz zemalja koalicije, uključujući hrvatske specijalne policajce, sudjelovali su u utorak u Parizu u velikom vojnom mimohodu na nacionalni praznik 14. srpnja.FOTO Plenković doputovao u Kijev, u šesti posjet Ukrajini od početka ruske agresije
Nažalost situacija je jako ozbiljna mislim da je jako opasno vrjeme.U slučaju rata nikome neće bit dobro možemo svi nosit gaće na stap.Hvala Bogu, mi u tome ne učestvujemo jer imamo predsjednika koji nas odvlači od rata.Zoki je dobro skužioio kako stvari stoje i zato nije poslao vojnike u Pariz..Nek idu ovi iz misije rupe što kmece ovdje.