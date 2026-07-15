Crno more postalo groblje ruskih brodova: 'Stoje kao mete pred streljačkim vodom, neće ostati nijedan čitav'

Ukrajina je proširila napade dronovima na ruske brodove u Crnom i Azovskom moru, a posljedice napada već su se počele osjećati na ruskom pomorskom prometu. Rusija je zbog sigurnosnih razloga ograničila plovidbu Azovskim morem, uključujući izvoz žitarica kroz kanal Don.

Napadi se provode u sklopu ukrajinske operacije nazvane „Moločka“, čiji naziv predstavlja kraticu ukrajinske fraze koja se može prevesti kao „Moskva će pasti zbog Krima, amen“. Prema navodima ukrajinskih izvora, cilj operacije su ruski tankeri i teretni brodovi koji prevoze gorivo i vojni materijal prema Krimu, kao i plovila povezana s takozvanom ruskom „flotom u sjeni“ koja služi za zaobilaženje sankcija na izvoz ruske nafte.

Tijekom prve polovice srpnja ukrajinska strana tvrdi da je dronovima pogodila 136 plovila u Azovskom i Crnom moru. Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih dronovskih postrojbi koji vodi operaciju, objavio je da je tijekom noći na srijedu uništeno 20 ruskih brodova u Crnom moru.

Prema pisanju Reutersa, ruske vlasti ograničile su pomorski promet u Azovskom moru, a Ministarstvo poljoprivrede priznalo je da se izvoz žitarica i drugih proizvoda zbog sigurnosnih razloga mora preusmjeravati na druge načine prijevoza. Kroz Azovsko more prolazi četvrtina ruskog izvoza pšenice. „U slučaju potrebe i uzimajući u obzir aktualnu operativnu situaciju, rasuti teret bit će preusmjeren na druge vrste prijevoza“, objavilo je rusko Ministarstvo prometa.

Ukrajinski zapovjednik dronovskih jedinica poručio je da će se akcije nastaviti i u Crnom moru. „Sada je na redu Crno more“, napisao je Brovdi na Telegramu. Ukrajinski izvori tvrde da ruski brodovi sve teže izbjegavaju napade. „Stoje na moru kao mete pred streljačkim vodom. Za nekoliko dana neće ostati nijedan neoštećeni brod u Azovskom moru, samo oštećeni“, rekao je jedan od zapovjednika ukrajinskih dronovskih jedinica za Reuters.

Rusija je na napade odgovorila intenzivnim zračnim udarima. U srijedu je izvela snažan napad na Odesu i crnomorsku luku Čornomorsk južno od Odese. Guverner Odesske oblasti Oleh Kiper rekao je da teški napadi traju već pet dana. Ukrajinska taktika korištenja dronova na moru prati ranije uspjehe s napadima na ruske ciljeve na kopnu, navodi Reuters. Ukrajina je posljednjih godina dronovima napadala ruske rafinerije i logističke pravce, čime je, prema ukrajinskim izvorima, otežala opskrbu ruskih snaga na okupiranim područjima.

Ukrajina je još prije dvije godine počela koristiti pomorske dronove protiv ruskih brodova u Crnom moru. Najpoznatiji udar ostaje potapanje ruske raketne krstarice Moskva u travnju 2022., no taj brod nije pogođen dronom, nego protubrodskim raketama Neptun. Ruski crnomorski objekti, uključujući luke Novorosijsk i Tuapse, također su se više puta našli pod ukrajinskim napadima.