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SUMNJIVA SMRT

Misterij u Norveškoj: U brodu pronađeno tijelo muškarca nestalog prošle godine, riječ je o Hrvatu

AI ilustracija
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
15.07.2026.
u 20:44

Tijelo je pronađeno 21. lipnja u spavaćoj kabini broda, a policija je odmah pokrenula istragu zbog sumnjive smrti

Norveška policija identificirala je muškarca čije je tijelo pronađeno u brodu na području Hundvåga u Stavangeru u Norveškoj. Riječ je o hrvatskom državljaninu koji se vodio kao nestao još od 2025. godine, javlja VG.no. Policija je priopćila da će identitet preminulog objaviti tek nakon što potvrdi da su članovi njegove uže obitelji službeno obaviješteni. 

Tijelo je pronađeno 21. lipnja u spavaćoj kabini broda, a policija je odmah pokrenula istragu zbog sumnjive smrti. Kako pojašnjavaju, riječ je o standardnoj proceduri koja se primjenjuje kada se pronađe preminula osoba, a uzrok smrti nije odmah poznat. Prema pisanju norveškog lista Stavanger Aftenblad, istražitelji su vrlo brzo utvrdili da je muškarac bio mrtav dulje vrijeme prije nego što je pronađen.

Brod u kojem je otkriveno tijelo prethodno je dulje razdoblje bio izvan uporabe i nalazio se na kopnu u četvrti Hillevåg. Zbog promjene vlasništva premješten je u Hundvåg, gdje je novi vlasnik tijekom čišćenja i pregleda plovila naišao na tijelo. Policija je priopćila da preminuli hrvatski državljanin nije imao nikakvu poznatu povezanost s brodom u kojem je pronađen. Točan uzrok smrti još nije utvrđen. Preliminarni rezultati obdukcije nisu dali konačan odgovor, zbog čega istražitelji čekaju završno obdukcijsko izvješće koje bi trebalo rasvijetliti okolnosti ovog slučaja.
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Ključne riječi
sumnjiva smrt Norveška tijelo

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