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'TAKO FUNKCIONIRA DEMOKRACIJA'

Srbija jedina odbila potpisati Kijevsku deklaraciju, Vučić poručio: 'Štitim naše nacionalne interese'

Dolazak na večeru koalicije voljnih u Elizejskoj palači u Parizu
Foto: Christian Liewig / Bestimage/BES
1/4
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
15.07.2026.
u 19:54

Dokument su, kako navodi RTS, potpisali predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predstavnici Albanije, Grčke, Moldove, Rumunjske, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Srbija, koju na samitu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, prema izvješću RTS-a iz Kijeva, jedina nije potpisala deklaraciju

Srbija u srijedu jedina nije potpisala Kijevsku deklaraciju u kojoj se, među ostalim, Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat, javila je Radio-televizija Srbije (RTS). Na Samitu Ukrajina–Jugoistočna Europa, održanom u Kijevu, sudionici su usvojili zajedničku Kijevsku deklaraciju kojom su se obvezali da nastave političku, vojnu, financijsku i sigurnosnu podršku Ukrajini, te da pojačaju pritisak na Rusiju i surađuju u obnovi ratom pogođene zemlje.

Dokument su, kako navodi RTS, potpisali predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predstavnici Albanije, Grčke, Moldove, Rumunjske, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Srbija, koju na samitu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, prema izvješću RTS-a iz Kijeva, jedina nije potpisala deklaraciju. U tom dokumentu se, kako navodi RTS, Rusija optužuje za nezakonitu, ničim izazvanu i neopravdanu agresiju i poziva da odmah okonča rat, te da potpuno, bezuvjetno i provjerljivo povuče vojsku i vojnu opremu s cijelog teritorija Ukrajine.

Na pitanje Vučiću kakvu reakciju očekuje u Srbiji i Rusiji, s obzirom na to da je njegov posjet Kijevu postao glavna tema razgovora među mnogim dužnosnicima u Moskvi i u Srbiji, on je istaknuo kako uvijek sluša sve primjedbe. "Meni je i svima ostalima od iznimne važnosti da ovdje govorimo o ovome i o tome kakvi su naši politički stavovi, a to radim kako bih zaštitio srpske nacionalne interese. Naravno, uvijek slušam sve moguće primjedbe koje dolaze iz cijelog svijeta. Tako funkcionira demokracija", citira RTS Vučićevu izjavu.

Vučić je na samitu u Kijevu istaknuo pet važnih stvari za Srbiju vezanih uz rusko-ukrajinski sukob, napose princip poštivanja Povelje UN-a i rezolucija UN-a u pogledu podrške teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Vučić je istaknuo i važnost humanitarne pomoći, obnove ukrajinskih gradova, te podršku Ukrajini na putu ka Europskoj uniji.  On je rekao i da je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem razgovarao o koridorima do Armenije, Azerbajdžana i Turske, ocijenivši kako bi to bilo "veoma važno" i da  se na tom polju može napredovati da bi se napravila bolja povezanost među tim zemljama. "To zahtjeva mnogo investicija iz Srbije, Rumunjske, Moldove, Ukrajine, ali vjerujem da možemo računati na to u budućnosti", ocijenio je Vučić.
Plenković, Vučić i Ursula von der Leyen stigli u Kijev na samit podrške Ukrajini
Ključne riječi
Kijev Deklaracija Aleksandar Vučić

Komentara 2

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Avatar nisam rekao
nisam rekao
20:13 15.07.2026.

Ćaci general bolje sam da se besi. Jer će sami ćacisti da mu dođu glave.

GE
Gegur
20:05 15.07.2026.

Vučić štiti sebe i one sa kime je dobar i ima koristi a Srbija je karta na koju igra .

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