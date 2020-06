Raspudić i Lučić su na suprotnim stranama, ali poručuju: 'Evo zašto ostajemo prijatelji'

Dvojica prijatelja s istim ili vrlo sličnim političkim preferencijama, na istim izborima, ali u različitim jedinicama i, ono važnije, iz različitih stranaka. Tako bi se ukratko dala sažeti slika političke aktivacije povjesničara Ive Lučića (HDZ) i Nine Raspudića (Most). Jedan s dvadesetogodišnjom stankom od aktivnog političkog angažmana, drugi tek prvi put pristupa aktivnoj političkoj areni. I dok obojica vrlo jasno potvrđuju svoje prijateljstvo temeljeno na mnogim zajedničkim stavovima i aktivnostima vezanim za BiH, svaki od njih odbacuje tvrdnje da je upravo Ivo Lučić politički usmjerio i aktivirao Ninu Raspudića i bio njegov “mentor”, koji ga, sada, kad se desničari “moraju držati skupa”, nije mogao “privući” HDZ-u, već se on priljubio Mostu.

– Ni najmanje me nije razočaralo što je Raspudić izabrao Most. Međuljudski odnosi ne ovise o političkom angažmanu. Svi koji su na sceni moraju voditi računa da sačuvaju svoje dostojanstvo i dostojanstvo političkih oponenata – kazao je za Večernji Lučić o Raspudiću.

Štoviše, vrlo jasno naznačio je da nije točna teza o njegovu mentorstvu nad Raspudićem i da je za njega HDZ jedna i jedina opcija, u kojoj je sudjelovao od samog njezina osnutka do smrti prvog predsjednika Tuđmana, kada se posvetio znanosti i nastavio svoje obrazovanje (magistarski i doktorski studij) na Filozofskom fakultetu, a onda svoju karijeru s najvišim znanstvenim zvanjem, kako sam kaže, nastavio graditi u Institutu za povijest, u kojem je ostvario maksimum.

Video - MOST predstavio svoju listu i suradnju s Hrvatskom republikanskom strankom

– Nisam nikoga politički usmjeravao, mogao sam tek na nekoga utjecati, kao što su i drugi utjecali na mene. Mentorstvo postoji u partijskom sustavu, Račan je mogao stvoriti Bernardića, a Nino Raspudić je svoj čovjek. Ja mu nisam mentor. Raspudić i ja ne razilazimo se u ciljevima, nego u načinu na koji se do tih ciljeva dolazi. Nino očigledno smatra da za ostvarivanje ciljeva treba neka druga opcija. Kada smo osnivali HDZ, borili smo se za pluralizam i sretan sam što se danas ljudi mogu kandidirati i govoriti svoje mišljenje, a koliko je to dobro, procijenit će birači – komentirao je Lučić, naglasivši da ima mnogo takvih prijatelja koji su iz različitih političkih opcija, a za koje mu se može pripisati ista etiketa “mentora”.

– U politici sam 30 godina, a oni se tek sada bude ili pokreću ili restartaju – rekao je Ivo Lučić.

Da nitko nije utjecao na njega, nego da je pri upoznavanju Lučića on već bio formiran čovjek s vlastitim stavovima, poručio je za Večernji i Raspudić.

– On je jedan od ljudi koji su osnovali HDZ, a zbog neslaganja s politikom nakon Tuđmanove smrti povukao se iz aktivne politike. Sada ga treba pitati što je 20 godina poslije prepoznao u politici. Mi smo prijatelji bili i prijatelji ostajemo. To je neupitno. Politički smo protivnici do 5. srpnja, a nakon toga možda budemo protivnici ili suradnici u Saboru – kazao je Nino Raspudić.