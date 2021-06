Rasprava o žalbama za Spice nakon pet godina!

U tom slučaju sve je bilo mega. Prvo optužnica, pa nepravomoćno oslobođenje. Mega je bila i šteta i optužbe. A mega je bilo i vrijeme dok je taj spis, a radi se o već pomalo zaboravljenoj aferi Spice, konačno dočekao datum javne sjednice na Vrhovnom sudu. Zakazana je za tri dana u rujnu 2021. Dakle, dvije i pol godine nakon što je spis stigao na Vrhovni sud, konačno će se raspravljati o žalbama na nepravomoćnu presudu iz srpnja 2016.

Godinu dana za obrazloženje

Kakva će biti odluka nakon što Vrhovni sud sasluša žalbene argumente obrane i optužbe, ovisit će i hoće li se megasuđenje, 11 godina od podizanja optužnice vratiti na početak ili će priča doista biti i pravomoćno okončana. Jer Vrhovni sud – koji je sporost u zakazivanju sjednice pravdao time da je riječ o izuzetno složenom postupku u kojem je sudac koji ju je donio obrazloženje pisao godinu dana, kao i time da sudac izvjestitelj u aferi Spice ima i druge predmete, koje rješava po datumu pristizanja – nepravomoćnu presudu može potvrditi, preinačiti ili ukinuti. Dogodi li se to posljednje, kreće novi megapostupak pred izmijenjenim vijećem jer je sudac Siniša Pleše koji je donio nepravomoćnu presudu, prešao u drugi stupanj.

Usto, ukidanje presude značilo bi i nove organizacijske probleme za zagrebački Županijski sud, koji je zbog potresa dislociran na više lokacija i nema adekvatnih prostora za takva suđenja. Tu je još i činjenica da bi u dogledno vrijeme, moguće do kraja 2021. trebalo početi suđenje i u aferi Agrokor, a to bi u slučaju da Vrhovni sud ukine nepravomoćnu presudu u aferi Spice, značilo da će se na zagrebačkom Županijskom sudu istovremeno voditi dva megagospodarska postupka, koji će iscrpiti sve ljudske i prostorne resurse suda. Da ne govorimo da bi i to moglo trajati godinama.

Optužnica u aferi Spice podignuta je u rujnu 2010. i bila napisana na 358 stranica. Suđenje Damiru Polančecu, Milanu Horvatu, Saši Romcu, Zoranu Markoviću, Darku Marincu, Zdravku Šestaku, Josipu Pavloviću i Srđanu Mladiniću počelo je u lipnju 2011. USKOK ih je teretio da su zloporabama Podravku oštetili za oko 300 milijuna kuna. Nakon gotovo pet i pol godina suđenja u srpnju 2016. objavljena je nepravomoćna presuda kojom su Polančec, Horvat, Romac i Marković oslobođeni, dok je Marinac osuđen na dvije godine zatvora, Šestak na 10 mjeseci, Pavlović na devet mjeseci, a Srđan Mladinić na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora.

Četvorica osuđenih optuženika prema nepravomoćnoj presudi moraju vratiti 80 milijuna kuna, a sudac Pleše, koji je odluku obrazlagao gotovo četiri i pol sata, kazao je da je presuda takva jer nije nedvojbeno, izvan svake sumnje dokazano da su optuženici počinili to za što ih se tereti.

Čak 300 sudskih rasprava

Inače, u pet i pol godina suđenja održano je 300 sudskih rasprava, obrane optuženika imale su 726 stranica, tijekom postupka ispitana su 134 svjedoka, pročitana i četiri svjedočka iskaza, a neki svjedoci iskazivali su danima. Obrana i optužba financijskog su vještaka ispitivali 22 dana, a cijeli spis do nepravomoćne presude imao je više od 50.000 stranica, a samo obrazloženje nepravomoćne presude 680 stranica.