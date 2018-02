Što se događa s ovim rajskim otočjem? Kriza je eskalirala

Po prirodnim ljepotama, Maldivi su raj na zemlji, no očito će još puno vremena proći dok ta otočna država u Indijskom oceanu, nekoliko stotina kilometara južno od Indije, ne postane uređena i demokratska. Bar toliko dugo dok s vlasti ne ode trenutačni predsjednik Abdulla Yameen koji Maldivima vlada već pet godina.

Opozicija u zatvoru

Naime, upravo je u tijeku jedna od najtežih kriza koju su Maldivi doživjeli, proglašeno je izvanredno stanje i država je na rubu građanskog rata. I sve to zbog žestoke, autokratske vladavine predsjednika Yameena. Od kada je 2013. godine došao na vlast, i to na prilično kontroverznim i maglovitim izborima nakon ostavke bivšeg predsjednika, Yameen sustavno ukljanja i progoni oporbu. Brojni su političari bačeni u zatvore, bivši predsjednik Mohamed Nasheed izbjegao je u egzil u Veliku Britaniju, zabranjene su sve stranke koje predstavljaju stvarnu političku prijetnju aktualnoj vlasti, donesen je zakon o zabrani javnog okupljanja... No kriza je u punom jeku eskalirala prije nekoliko dana kada je Vrhovni sud naredio da se dio političkih zatvorenika pusti na slobodu, uz obrazloženje da nisu počinili nikakav zločin ili prekršaj. Naravno, predsjednik Yameen to je odbio te uhitio dvojicu sudaca Vrhovnog suda koji su se drznuli donijeti takvu odluku. Stanovnicima Maldiva, koji već pet godina trpe represiju, ta Yameenova odluka bila je kap koja je prelila čašu. I zapovjednik lokalne policije izjavio je da će poštovati odluku suda te pustiti zatvorenike na slobodu, no odmah je smijenjen i uhićen. Nakon toga izbili su žestoki prosvjedi, a Yameen je potom proglasio izvanredno stanje i na ulice izveo vojsku, koja je transporterima zaposjela sve važnije lokacije.

Istodobno, bivši predsjednik Nasheed, koji je 2013. potpisao ostavku s pištoljem na sljepoočnici, pozvao je Indiju i SAD da vojno interveniraju kako bi se sačuvala demokracija u Maldivima i okončala krizna situacija. Izvanredno stanje proglašeno je u trenutku dok u Maldivima traje špica turističke sezone.

Evakuacija turista

Sve više ljudi svijetom putuje u vlastitom aranžmana, rezervira prijevoz i smještaj izravno preko interneta, bez posredovanja putničkih agencija, tako da je teško reći ima li i koliko Hrvata trenutno turistički na Maldivima. U domaćim agencijama kažu da popularnost te destinacije ne jenjava, ali, recimo, Atlas i Kompas trenutno tamo nemaju svojih putnika.

- Čak i da se netko od Hrvata zatekao tamo na odmoru, vjerojatno nije u glavnom gradu. Turisti u glavnom gradu Republike Maldivi prenoće jedino ako stignu kasnim letom i odmah jutrom idu hidroavionima ili hidrogliserima na otoke, u resorte, koji su udaljenji od desetak minuta do maksimalno sat vremena vožnje.