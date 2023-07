Radovi na školi u Petrinji stoje, građani su ljutiti: 'Recite nam jasno i glasno što se događa'

"Želimo završetak škole!", "Škola naše djece, budućnost našeg grada!", "Recite nam jasno i glasno što se događa!" dio je transparenata koje je civilna inicijativa „Petrinjsko proljeće“ postavila na ogradi stare, u potresu teško stradale, petrinjske škole koja se nalazi tik do gradilišta nove škole, a čija je gradnja ovih dana prekinuta, bez ikakve službene informacije o razlozima. Spominjao se problem s PDV-om, točnije neispunjeno obećanje hrvatske stranke da će donatora osloboditi PDV-a na iznos donacije, koji zato što nije oslobođen PDV-a, nema sada dovoljno sredstava za dovršetak radova.

Zgrada se gradi iz donacije mađarske Vlade, radovi su išli odlično, završena je oko 70 do 75 posto, a iznenadna obavijest o prekidu radova došla je tijekom redovne koordinacije radova na gradilištu kada je izvođač i predstavnik investitora, Mađarske ekumenske humanitarne organizacije, obavijestio prisutne kako se gradnja škole prekida zbog utroška sredstava i da napuštaju gradilište. Iako su ostali tražili to napismeno do danas ničega takvog nije stiglo, no na kasnijem sastanku investitor je potvrdio da odlazi, te da će nakon konzerviranja gradilišta radnici ostati čuvati gradilište „još neko vrijeme“.

04.07.2023.,Petrinja - Zbog zahtjeva Hrvatske da madjarski investitor gradnje nove Prve osnovne skole plati i PDV, radovi su prekinuti a radnici su napustili gradiliste. Svoju ljutnju zbog toga Petrinjci su iskazali transparentima koje su postavili na ogradu stare Prve osnovne skole. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Cijelo to vrijeme, već desetak dana, nema nikakvih jasnih informacija o razlozima prekida radova od hrvatske strane. Ministarstvo obrazovanja, koje je potpisnik zapisnika o donaciji s mađarskom stranom, je tvrdilo kako nema saznanja o prekidu radova, iako je bilo jasno da su oni stali, a župan sisačko-moslavački Ivan Celjak rekao je kako su se pojavili „određeni administrativni problemi koji se rješavaju, a zbog čega su radovi zaustavljeni“.

"Mađari su školu u Petrinji krenuli obnavljati svojim novcem, naša Vlada ih dokrajčila traženjem PDV-a na tu donaciju pa odustaju", rekao je o ovome u Saboru MOST-ovac Nikola Grmoja.

Zbog nedostatka informacija reagiralo je tako u utorak i petrinjsko proljeće, na dan dolaska ministra Branka Bačića u Petrinju koji je prvi državni dužnosnik koji je potvrdio prekid radova.

04.07.2023.,Petrinja - Potpredsjednik Vlade RH i ministar Branko Bacic posjetio je Petrinju i od gradonacelnice saznaop odatke o nekim projektim obnove koji su u tijeku. Nakon saastanka obisli su radove na Galeriji Krsto Hegedusic te radove na zgradama koje su pojedinacno kulturno dobro na Trgu dr. Franje Tudjmana. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

„Nema projekta koji se uz angažman Vlade neće dovršiti. U dogovoru s predstavnicima mađarske Vlade dogovara se nastavak radova, a hrvatska Vlada spremna je osigurati sva dodatna sredstva, kroz PDV ili sufinanciranje. Uvjeren sam da će škola biti dovršena već do početka nove školske godine.“ – rekao je Bačić u utorak u Petrinji potvrdivši tako neizravno PDV kao mogući uzrok prekida radova.

Sama škola bila je primjer poslijepotresne obnove jer je gradnja brzo počela dok su radovi iznimno dobro napredovali pa su se Petrinjci veselili novoj modernoj školi s 20 učionica i velikom sportskom dvoranom. No, sada su zaustavljeni te je nejasno kada će se nastaviti.