Potraga se nastavlja: 15-godišnjakinja još nije pronađena, dvoje ljudi poginulo u pokušaju spašavanja

U tragičnom događaju na obali istočne Engleske život su izgubile dvije osobe koje su skočile u more pokušavajući spasiti tinejdžericu koju je snažan val povukao u vodu. Riječ je o 45-godišnjoj Sarah Keeling i 67-godišnjem Mark Ratcliffe, koji su 2. siječnja stradali kod mjesta Withernsea.

U ponedjeljak su na Hull Coroner sudnici formalno otvoreni očevidi o njihovoj smrti, koji su potom odgođeni za kasniji datum. Koronerica za istočni Yorkshire Lorraine Harris navela je da je uzrok smrti Sarah Keeling utapanje, pri čemu su ozljede glave i vrata imale dodatnu ulogu. Kod Marka Ratcliffea također je kao glavni uzrok smrti navedeno utapanje, uz ozljede prsnog koša, piše britanski Mirror .

Tijekom postupka izneseni su osnovni podaci o stradalima. Sarah Keeling bila je udana, rođena u Njemačkoj, a živjela je u Sutton-in-Ashfieldu u Nottinghamshireu, gdje je radila u međunarodnoj prodaji. Mark Ratcliffe bio je rođen u Bradfordu, živio je u Withernseaju i bio je umirovljeni voditelj skladišta. Očevidi su trajali svega nekoliko minuta, a članovi obitelji nisu bili prisutni.

Prema informacijama koje je ranije objavila policija, dojavu o osobama u opasnosti zaprimili su 2. siječnja oko 15.15 sati na području Central Promenade u Withernseaju. Nakon pregleda nadzornih snimki i razgovora sa svjedocima, policija smatra da su 15-godišnja Grace i prijateljica stajale na stepenicama uz stijene kada je snažan val djevojčicu povukao u more. Majka Sarah Keeling odmah je ušla u vodu kako bi pokušala spasiti kćer, a u pomoć su priskočila još trojica prolaznika, među kojima i Mark Ratcliffe. Na mjesto događaja upućene su policija, obalna straža, hitna medicinska pomoć i vatrogasci.

Mark Ratcliffe izvučen je iz mora bez svijesti tijekom početne potrage te je ubrzo proglašen mrtvim na mjestu događaja. Tijelo Sarah Keeling pronašla je obalna straža kasnije iste večeri. Dvojica drugih muškaraca koji su također ušli u more uspjela su se spasiti. Potraga za 15-godišnjom Grace i dalje traje. Obitelj Marka Ratcliffea u oproštajnoj je poruci istaknula da je riječ o „istinski nesebičnom heroju sa srcem od zlata“, koji je život izgubio pokušavajući pomoći drugima.